Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

25.07.2025 09:56:170
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,3921568 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,3333332 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 285,608 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Temmuz)

Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Temmuz)

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yatay pozitif bir seyir izledi

Borsa günün ilk yarısında yatay pozitif bir seyir izledi

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Temmuz)

Yorum Yaz