Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı!

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

28.07.2025 09:34:250
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Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı!

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 35,416 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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