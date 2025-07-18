Bugün Temettü Ödeyen 2 Hissenin Fiyatında Düzeltme Yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

18.07.2025 10:21:520
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Bugün Temettü Ödeyen 2 Hissenin Fiyatında Düzeltme Yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 2,0 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 1,7 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 35,90 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,3921568 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,3333332 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 269,858 TL

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