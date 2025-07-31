Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı!

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

31.07.2025 09:43:540
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Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı!

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) ve Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,7289719 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,6196261 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 45,471 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0425 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 21,55 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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