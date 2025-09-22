Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren üç hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) ve Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,0081516 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0069288 TL (Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 87,992 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,2118909 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 30,211 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,12 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,102 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 18,88 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

