Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren üç hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) ve Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)