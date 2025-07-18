Çelik Halat'a SPK'dan bedelli onayı geldi

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) bedelli sermaye artırımı onayı aldı.

Çelik Halat'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 101.033.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 198.966.839 TL tutarında tamamı nakden bedelli sermaye artırımı yapılmak suretiyle %196,93221 artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup anılan karar 17.07.2025 tarih ve 2025/39 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.