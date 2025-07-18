Çelik Halat'a SPK'dan bedelli onayı geldi

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) SPK'nın son bültenine göre kuruldan bedelli sermaye artırımı onayı aldı. Şirket bugün karara ilişkin KAP'a bilgilendirmede bulundu.
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) bedelli sermaye artırımı onayı aldı.
Çelik Halat'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 101.033.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 198.966.839 TL tutarında tamamı nakden bedelli sermaye artırımı yapılmak suretiyle %196,93221 artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup anılan karar 17.07.2025 tarih ve 2025/39 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.