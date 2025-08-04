Damla Kent (DMLKT) projesinde talep toplama bugün başladı... Fiyatı ne kadar? Sertifika nasıl alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor.

-Gayrimenkul Sertifikası hakkında 21 soru 21 cevap... İşte merak edilenler

Halka arz 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve halka arz fiyatı 7.59 lira olacak.

21.4 milyar liraya kadar halka arz büyüklüğü oluşacak ve 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilmiş olacak.

Halka arz iskontosu yüzde 24.10 olarak açıklandı ve sabit fiyatla talep toplama gerçekleşecek.

Banka ve aracı kurumlar aracılığıyla Damla Kent Projesi'nden gayrimenkul sertifikası alınıyor.

Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA GEREKİYOR?



1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet sertifika gerekiyor. Parasal karşılığı ise 4 milyon 793 bin 206 lira oluyor.



2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet sertifika gerekirken 6 milyon 552 bin 265 lira fiyat ortaya çıkıyor.



3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika gerekirken toplam fiyatı 10 milyon 511 bin 512 lira oluyor.



4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika gerekirken fiyatı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.

DAMLA KENT PROJESİ'NİN YERİ NEREDE?



Damla Kent Projesi Başakşehir ile Sultangazi arasında kalan şu anda boş olan askeri arsaya yapılacak. Sultangazi'nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu Mahallesi'nin tam karşısında bulunan ve bir süredir zemin etüdü çalışmaları devam eden alanda inşaat süreci başlayacak.



Başakşehir sınırları içinde kalsa da hizmet alımı açısından Sultangazi'ye çok daha yakın olan Damla Kent projesi Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na da yürüme mesafesinde olacak. Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 101 Sokak'ta bulunan üst geçit kullanılarak tramvaya erişilebiliyor ve yürüyerek 15 dakikada Cebeci Tramvay Durağı'na ulaşılıyor. Bu tramvay ile aktarma noktaları kullanılarak İstanbul'un her yerine seyahat edilebiliyor.

HANGİ PARSELLERE YAPILACAK?



Damla Kent Evleri İstanbul Başakşehir Mahmutbey 2396 ada 5 parsel, 2398 ada 1 parsel, 2398 ada 2 parsel, 2399 ada 2 parsel, 2435 ada 2 parsel, 2434 ada 3 parsel, 2434 ada 1 parsele inşa edilecek.

DAMLA KENT HALKA ARZ BİLGİLERİ

İhraççı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO)

Halka Arz Fiyatı: 7,59 TL

Talep Toplama Tarihi: 4-5-6-7-8 Ağustos 2025

Arsa Sahibi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Halka Arza Konu Proje: Damla Kent Projesi

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi: Oransal Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Miktarı: 1.923.481.733 Adet Sertifika ( Ek satış dahil: 2.820.593.495 Adet)

Halka Arz Büyüklüğü: 14.599.226.657 TL (Ek satış dahil: 21.408.304.627 TL)

Halka Arz İskontosu: %24,10

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Planlanan Tahsisat Grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar / Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı: Brüt Halka Arz Büyüklüğünün %5’ine kadar. 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.



1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):



Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.



2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):



Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.



3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):



Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.