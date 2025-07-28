Doğu Aras Enerji (ARASE) temettü kararını duyurdu (2025)

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını bildirdi.

28.07.2025 11:38:030
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Doğu Aras Enerji (ARASE) temettü kararını duyurdu (2025)

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'den yapılan bildirime göre şirket pay başına brüt 2,20 TL, net 1,87 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil. 

Yapılan açıklamaya göre genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.

Şirket daha önce yönetim kurulunun temettü kararını şöyle duyurmuştu:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 158.597.404,00 TL "Konsolide Net Dönem Karı", Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise geçmiş yıllar zararı düşüldükten sonra 642.186.936,43 TL net dağıtılabilir kar elde edilmiştir.

Uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak;

Ortaklara toplam 550.000.000,00 TL brüt temettü dağıtılmasına, bu tutarın:

101.847.570,97 TL'lik kısmının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre tutulan kayıtlarda yer alan dönem net kârından, kalan 448.152.429,03 TL'lik kısmının ise yine Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan mali tablolarda yer alan geçmiş yıl kârlarından karşılanmasına, ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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