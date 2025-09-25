Dün 2 şirket bedelli kararını duyurdu: Yüzde 300 ve 400

Dün KAP'a bedelli kararını duyuran 2 şirket şöyle:

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KARTN) / Yüzde 400

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) dün (24 Eylül) KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin (Yüzde 400) yönetim kurulu kararın duyurdu. Açıklamaya göre şirket yönetim kurulu 5.000.000.000- Türk lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000.- Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %400,00 oranında 300.000.000.- Türk lirası tutarında artırılarak 375.000.000.- Türk lirasına çıkarılmasına karar verdi. Açıklamaya göre;

Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve (A) Grubu payların karşılığında (A) Grubu borsada işlem görmeyen nitelikte, (B) Grubu payların karşılığında (B) Grubu borsada işlem gören nitelikte pay çıkarılmasına,

Artırılacak 300.000.000.- Türk lirası tutarındaki sermayeyi temsilen her biri 1 Kuruş nominal değerli 21.148 adet (A) Grubu Hamiline yazılı ve 29.999.978.852 adet (B) Grubu Hamiline yazılı olmak üzere toplam 30.000.000.000 adet 300.000.000 TL nominal değerli pay çıkarılmasına,

Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem biriminin 1 TL nominal değerli paya denk gelen 1 Lot olduğu dikkate alınarak, ihraç edilecek 1'er Kuruş nominal değerli (A) ve (B) Grubu Şirketimiz payları için yeni pay alma hakkı kullanım fiyatlarının 1 Lota denk gelen 100 adet pay için 1'er TL olarak belirlenmesine karar verildi.





VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ) / Yüzde 300

VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) dün KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararı duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada alınan kararlarla ilgili şu bilgiler verildi:

Şirketimiz'in 24.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 3.844.546.100 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 117.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere %300 oranında ve 351.000.000 TL tutarında nakit (bedelli) olarak artırılarak, 468.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

3. Artırılan 351.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların, 13.500.000 adet A grubu nama yazılı, 337.500.000 adet B grubu hamiline yazılı ve "borsada işlem görebilir" nitelikte ihracına,

4. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

5. Mevcut ortakların %300 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine,

6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) g��n olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesine uygun olarak, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak, iş bu yönetim kurulu karar ekinde verilen raporun onaylanmasına,

9. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, Şirket Esas Sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması ve tadil tasarısına dair onayın alınmasını müteakip Şirket Esas Sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması, aracılık sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, karar verilmiştir.





