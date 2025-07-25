Efor Çay, bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. bugün (25 Temmuz) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 25.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1.Şirketimizin 850.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 363.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin; SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 1.815.000.000 TL artırılarak 2.178.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Tamamı iç kaynaklardan yapılacak olan 1.815.000.000 TL'lik bu sermaye artırımın 694.628.688,00 TL'sinin "Hisse Senetleri İhraç Primleri" kaleminden, 336.658.475,08 TL'sinin "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" kaleminden ve 783.712.836,92 TL'sinin "Geçmiş Yıl Karları" kaleminden karşılanmasına,

3. Bu işlemin tamamlanmasını takiben; şirketimiz esas sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



