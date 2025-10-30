Ford Otomotiv'den yatırımcısına temettü haberi var

Ford Otomotiv yönetim kurulundan bu yıl 2. kez temettü dağıtma kararı var. Şirket daha önce Nisan ayında net 14,535 TL temettü dağıtmıştı. Buna göre pay başına brüt 6,050 TL, net 5,1425 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Aralık, ödeme tarihi 5 Aralık. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuz 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında;

-Ortaklara 21.230.055.000,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması,



- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 21.230.055.000,00 TL'nin: 13.532.885,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 942.671.863,64 TL'sinin yasal yedeklerden, 20.273.850.250,67 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 1.353.288,57 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 94.267.186,36 TL'sinin yasal yedeklerden, 2.027.385.025,07 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL'nin 942.671.863,64 TL'sinin yasal yedeklerden, 20.287.383.136,36 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 94.267.186,36 TL'sinin yasal yedeklerden, 2.028.738.313,64 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,0500 TL (% 605,00), net 5,1425 TL (% 514,25) olarak ödenmesi,

-Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılmasını; toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.