Galatasaray duyurdu: Bankalar Birliği borcu kapatıldı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a yaptığı açıklamada Bankalar Birliği'ne olan borçların kapatıldığını açıkladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.



