Getiride TL varlıklar önde

Talip Yılmaz

Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinde ölçülü hareket etmesi bekleniyor. ING Yatırım Genel Müdürü MURAT YILMAZ, “Bu süreçte TL ürünler nispeten yüksek getiri sağlamayı sürdürecek” diyor. Yılmaz, kısa vadede hisse senedi piyasasında yukarı hareketlerin de sınırlı olacağını söylüyor.

Temmuz ayında 11.200’le rekor seviyeye ulaşan Borsa İstanbul, bu tarihten itibaren satış baskısıyla karşı karşıya. Bunda enflasyonla mücadele eden TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikasının yansıması olarak TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki yüksek getirinin etkisi büyük. Yabancı yatırımcılar da benzer şekilde hisse tarafına, faiz enstrümanlarına gösterdikleri kadar ilgi göstermiyor. Nette hisse senedi piyasasından çıkış yapıyorlar. Açığa satış yasağının da gelmesiyle likiditesi daralan piyasada, yılın son ayına girerken ING Yatırım Genel Müdürü Murat Yılmaz ile piyasa beklentilerini ve yatırım stratejilerini konuştuk:

Yılın geri kalan döneminde ve yeni yılın ilk aylarında piyasaları etkileyebilecek başlıklar nelerdir?

Büyük merkez bankalarının faiz kararları, işlem yapıcıların yıl sonu pozisyon kapamaları, jeopolitik risk algısına yönelik haber akışı, ABD Başkanı seçilen Trump’ın kabinesinde yer alacak üyelerin peyderpey açıklanması yurt dışındaki önemli gündem maddeleri. Yurt içinde ise kasım ayı enflasyon verisi sonrasında TCMB’nin faiz kararı izlenecek. Asgari ücret konusu da gündemde etkili olacak. Yeni yılın ilk aylarında ABD’nin yeni başkanının uygulamaya geçireceği kararlar ve olası etkileri başta olmak üzere yurt dışı seçim takvimi, merkez bankalarının faiz kararları ve değerlendirmeleriyle yurt içinde ocak ayı ücret zamları, dezenflasyon süreci ve TCMB kararları öne çıkacak.

Trump yönetimiyle birlikte beklentilerde ne gibi değişiklikler yaşandı?

Trump’ın seçimi kazanmasının ardından analistler beklentilerini güncelledi. ABD seçimlerinde net bir sonuç alınması, düşük vergi ve iş dostu bir ortam, ertelenen yatırım harcamaları, kısa vadeli büyümeyi destekleyip 2025 yılının belli bir kısmında ABD hisse senedi piyasaları için olumlu olabilir. Yakın vadede ABD için daha güçlü bir büyüme görünümü, gümrük tarifeleri ve iş gücü arzı kısıtlamaları olasılığı, enflasyonda yükselişe neden olup faiz indirimleri konusunda FED’i daha temkinli hale getirebilir.

Borsa İstanbul, rakip borsalara göre ne ölçüde iskontolu, yabancı yatırımcı ilgisi nasıl?

Borsa İstanbul’un ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarının tahmini Fiyat/Kazanç oranlarını baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre, iskonto oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’da açığa satış yasağının da etkisiyle likidite nispeten düşükken yabancı yatırımcılar, faizli enstrümanlara gösterdiği ilginin benzerini hisse tarafına göstermiyor.

Borsa yılın son ayında nasıl bir performans sergiler? Endeks yılı nerede kapatır?

Küresel borsaların kazanımlarını koruyup koruyamayacağı, jeopolitik risk algısının ılımlı olup olmayacağı Borsa İstanbul’un performansı açısından takip edilecek. TCMB’nin faiz indirimlerinin yaklaştığı düşüncesi borsa açısından olumlu. Yıl sonundan önce SPK’nın Şubat 2023 depremleri sonrasında aldığı açığa satış yasağını kaldırıp kaldırmayacağı, likidite açısından önemli. Açığa satış yasağının kaldırılması, dolayısıyla her iki yöne de pozisyon açılabilmesi, özellikle yabancı yatırımcıların borsaya ilgisini artırabilir. Likidite sorununun yanı sıra oynaklığın yüksek olmayı sürdürmesi, endeks tahminini güçlendirmekle birlikte yılı 9.500-10.000 bandında kapatacağımızı düşünüyoruz.

Dolar/TL’de “kontrollü seyir” devam eder mi, yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılma görülür mü?

ABD başkanlık seçim sonuçları sonrasında küresel piyasalarda dolar belirgin şekilde değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında TL’nin dolar karşısındaki kaybının nispeten sınırlı olduğu görülüyor. Yıl sonu nedeniyle bazı yatırımcıların daha önce açmış oldukları “carry trade” pozisyonlarının bir kısmını kapatma ihtimalini dikkate alsak da kurda sert hareketlerin görülmesi beklenmiyor. Enflasyonla mücadelesini sürdüren TCMB’nin olası faiz indiriminin ölçülü olacağı beklentisi de TL’deki ılımlı seyrin devam edeceğini düşündürüyor. Dolar/TL kurunun bu yıl sonunu 35,00-35,50 aralığının alt tarafına yakın kapatmasını bekliyoruz. Jeopolitik belirsizliklerin artmasını ise bu beklentimiz için yukarı yönlü en önemli risk kaynağı olarak görüyoruz.

TCMB, yıl sonuna kadar faiz politikasında nasıl hareket eder? Olası faiz indiriminin piyasalara etkileri nasıl olur?

21 Kasım’daki TCMB PPK toplantı metninde yapılan değişiklikler, aralık ayında faiz indirimi için kapıyı biraz daha aralamış görünüyor. Açıklama metninde TCMB, enflasyona yönelik daha ılımlı ifadeler kullanarak enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilediğini belirtti. Politika faizi seviyesinin, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyleyen TCMB’nin bu iletişiminin, kasım ayı TÜFE verilerinin olumsuz olmaması halinde aralıkta ölçülü bir faiz indirimi olasılığını canlı tuttuğunu düşünüyoruz. Olası bir faiz indirimi piyasalar tarafından bir süredir değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu yönde gelebilecek bir karar piyasalarda sürpriz etkisi yaratmayacak. Ölçülü bir faiz indiriminin, benzer şekilde tahvil ve piyasa faizlerinde düşüşe neden olması, hisse senedi piyasasında olumlu tepkiyle karşılanması beklenebilir.

Altın fiyatlamasında beklentiniz nedir? Yatırımcı ilgisi devam eder mi?

Yeni başkan seçimi sonrasında doların değer kazanmasının ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesinin etkisiyle ons altın fiyatı, rekor seviyesinden gerilese de son günlerde Ukrayna-Rusya arasındaki jeopolitik riskin artmasının etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi. 2025 yılında ons altında; zaman zaman yükselebilecek jeopolitik riskler, FED’in faiz indirimlerinin devam edeceği ve rezerv çeşitlendirmede tercih edilen yatırım araçlarından biri olmayı sürdüreceği varsayımıyla yükseliş bekliyoruz. Ons altın ve dolar/TL kuru tahminlerimizden yola çıkarak gram altının yılı 3.000 TL seviyesine yakın kapatmasını bekliyoruz.



“EN İYİ DİJİTAL YATIRIM KURUMU OLACAĞIZ”



“Teknoloji yatırımlarımızı müşteri odaklı bir anlayışla sürdürmeye devam ediyoruz. Dijital dönüşümümüzü tamamlayarak ve insan kaynağımızı daha da güçlendirerek hızlı bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en iyi dijital yatırım kurumu olmak. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, kişiselleştirilmiş çözümler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütünden özele değil, özelden bütüne giden bir yaklaşımla hareket ediyoruz. ING Grubu’nun global stratejisinin bir parçası olarak, birikim yönetimi ve yatırım bankacılığında bir atılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomik gelişmelere paralel olarak halka arzda hareketlilik yaratılabileceğine inanıyoruz. Bu dinamik piyasanın bir parçası olmayı ve sektör ortalamasının çok üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.”











PORTFÖY DAĞILIMI NASIL OLMALI?



“Yıl sonuna az bir süre kala orta risk algısıyla hareket etmek daha güvenilir olabilir. Bu dönemde TL ağırlıklı bir portföy dağılımını benimsiyoruz. TCMB’nin yakın zamanda faiz indirimine gitmesini beklemekle birlikte faiz indiriminin ölçülü olacağını, dolayısıyla TL’nin nispeten yüksek getiri sağlamayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar portföy dağılımının yüzde 40’ının TL mevduat, yüzde 20’sinin hisse, yüzde 20’sinin döviz, yüzde 15’inin altın ve yüzde 5’inin tahvil-bono olması, dengeli bir risk anlayışıyla uyumlu görünüyor. Bu yatırım araçlarını içeren fonlar da belirttiğimiz ağırlıklar kapsamında değerlendirilebilir.”







