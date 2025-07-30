Haftanın 3. işlem gününde seans öncesi bilinmesi gerekenler (30 Temmuz 2025)

30 Temmuz 2025- Haftanın üçüncü işlem gününde yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor.

30.07.2025 09:24:030
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Haftanın 3. işlem gününde seans öncesi bilinmesi gerekenler (30 Temmuz 2025)

Yeni günde yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, bankacılık sektörü raporu ve bilançolar takip edilecek.

Yurt dışında gözler ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararında olacak. ABD, Almanya ve Euro Bölgesi'nin GSYH verileri de yakından izlenecek.

Öne Çıkan Başlıklar

ABD ve Çin heyetlerinin İsveç’te gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin son turunda da sonuç çıkmazken, taraflar iki ülke arasındaki yüzde 100'ü aşan gümrük vergilerinin 90 gün daha duraklatılması için çalışmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump'a Rusya'nın enerji gelirlerini destekleyen ülkelere karşı agresif ticari önlemler alma yetkisi veren Kongre'deki yasaya atıfta bulunarak, Çinli yetkilileri yaptırım uygulanan Rus petrolünün ithalatının devam etmesinin %100'e varan yüksek gümrük vergilerini tetikleyebileceği konusunda uyardı. 

Almanya, ordusunu Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel gücü haline getirmeyi amaçlayan on milyarlarca Euro değerinde kapsamlı bir savunma tedarik programı başlatmaya hazırlanıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Filistin devletinin tanınması planlarını görüşmediklerini bildirdi.

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