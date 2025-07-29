Haftanın ikinci işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler (29 Temmuz 2025)

29 Temmuz 2025, haftanın ikinci işlem gününde yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor

29.07.2025 09:22:250
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Haftanın ikinci işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler (29 Temmuz 2025)

ABD'den öncü mal ticareti, S&P-CS konut fiyatları ve JOLTS takip edilecek

Yeni günde yurt içinde bilançolar dışında öne çıkan bir ekonomi gündemi bulunmazken, yurt dışında ABD'den öncü mal ticareti, S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları ve JOLTS açılan iş sayısı verileri takip edilecek. 

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Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış anlaşması imzalaması için verilen süreyi önemli ölçüde kısalttı ve önümüzdeki 10 ila 12 gün içinde anlaşma sağlanamaması halinde Moskova ile ticarete devam eden ülkelere yeni yaptırımlar ve “ikincil gümrük vergileri” uygulanacağı uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğinin altını çızdı.

Trump, Washington ile müzakereli bir ticaret anlaşmasına varamayan ülkeler için ABD'nin yüzde 15 ila 20 aralığında gümrük vergisi uygulamasını beklediğini söyledi.

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