Haftanın ilk işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler neler?

Haftanın ilk günü yurt içinde "Piyasa Katılımcıları Anketi", yurt dışı üretici fiyatları, tarımsal girdi fiyatları ve Hazine borç stoku rakamları takip edilecek.

Bugün ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı da gerçekleştirilecek.

Yurt dışında Kanada üretici fiyatları ve ABD Conference Board öncü göstergeler dışında öne çıkan veri bulunmuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum, KKTC’yi tanımalı, diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların, ticaretin önü açılmalıdır" dedi.

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama yılı sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, Güney Kore’de ya da Çin’de yüz yüze görüşme gerçekleştirebileceği belirtildi.

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağladı. Müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda ise istişareler sürüyor.