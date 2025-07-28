Haftanın ilk işlem günü öncesi piyasalarda bilinmesi gerekenler

28 Temmuz 2025, haftanın ilk işlem gününde yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor.

28.07.2025 09:11:300
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Haftanın ilk işlem günü öncesi piyasalarda bilinmesi gerekenler

Haftanın ilk günü yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, yurt içinde "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi ve bilançolar takip edilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi" dedi.

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