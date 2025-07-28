Haftanın ilk işlem günü öncesi piyasalarda bilinmesi gerekenler

Haftanın ilk günü yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, yurt içinde "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi ve bilançolar takip edilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden ihraççı notlarını ve yabancı para kıdemli teminatsız notlarını "B1"den "Ba3"e yükseltti.

Fitch, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) "durağan" görünümle "BB-" olarak teyit etti