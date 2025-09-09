İki şirket temettü kararını borsaya bildirdi (8 Eylül 2025)

Borsa İstanbul’da dün (8 Eylül) bir şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını, bir şirket ise yönetim kurulunun temettü teklifini KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)

Pay başına brüt 0,0324481 TL, net 0,0275808 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Kasım, ödeme tarihi 19 Kasım. KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 8 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 17 Kasım 2025 olarak belirlenmesi hususlarının, 30 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (FLAP)

Pay başına brüt 0,0693333 TL, net 0,0589333 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Eylül ödeme tarihi ise 16 Eylül.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

-Şirketimizin bugün yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında; Dağıtılabilir Dönem Karı ve Özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek Diğer Fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda;

-23.05.2025 tarihinde yapılan, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kar dağıtım kararı doğrultusunda,

-93.750.000 TL Sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 6.500.000 TL Brüt, 5.525.000 TL Net tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt 6,93 Kuruş ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 5,89 Kuruş olmak üzere, nakden dağıtılmasına, nakit kar payının 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.