Koç Holding 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Koç Holding A.Ş. (#KCHOL), 2025 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını 6 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlayacağını bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 01.01.2025-30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal raporların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.