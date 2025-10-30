New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalarak 47.435,60 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 6.855,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kayıpla 23.784,50 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu mesajlara rağmen pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Trump, görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Birçok konuda hemfikiriz. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak." diye konuştu.

Görüşmede, fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini belirten Trump, bu nedenle Çin'e fentanil gerekçesiyle getirilen yüzde 20 ek tarifeyi, yüzde 10'a düşürdüğünü açıkladı.

Trump, nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" ifade ederek, tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi.

Çin'in nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik tedbirleri bir yıllığına askıya alacağını bildiren Trump, varılan anlaşmanın süresinin uzatılabileceğini dile getirdi.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu yayımlayan teknoloji şirketlerinden Meta ile Microsoft'un hisselerindeki düşüş, piyasaların açılıştaki negatif seyrine katkı yaptı.

Meta'nın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelire rağmen sermaye harcamaları görünümünü yükseltmesi sonrasında yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti.

Bu mali yılda sermaye harcamalarının hızlanacağını belirten Microsoft'un hisseleri de yüzde 2 azaldı.

Analistler, yatırımcıların hem Meta hem de Microsoft'un artan harcama beklentilerinden endişe duymaya başladığını ifade etti.

Google Cloud ve YouTube reklamlarından elde edilen gelirlerin desteğiyle güçlü finansal sonuçlar açıklayan Alphabet'in hisseleri ise yüzde 5'e yakın yükseldi.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri de bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerden iyi sonuçlar bildirmesi sonrasında yüzde 2 değer kazandı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz indirimine gidilmeyebileceğini ima etmesinin de piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

Bugün Apple ile Amazon'un piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı bilançolar da takip edilecek.