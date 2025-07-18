New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

18.07.2025 17:17:300
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 44.542,97 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.312,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 20.958,69 puana çıktı.

ABD'de güçlü gelen şirket bilançoları risk iştahını artırırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen perakende satış verilerinin de tüketici harcamalarının canlılığını koruduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "çok geç" olarak nitelendirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam etti.

Trump, "'Çok geç' ve Fed, yüksek faiz oranlarıyla konut piyasasını boğuyor ve insanların, özellikle de gençlerin ev satın almasını zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Ülkede enflasyonun çok düşük olduğunu belirten Trump, Powell'a faizleri düşürme çağrısı yaptı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Netflix, karı ve gelirinin yükseldiğini bildirdi. Şirketin hisseleri beklentileri aşan finansal sonuçlar açıklamasına rağmen bugün yüzde 5'e yakın kayıpla güne başladı.

Ayrıca, ABD'li enerji şirketi Chevron'un petrol ve gaz arama ve üretim şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın alma işlemi tamamlandı. Chevron'un hisseleri yüzde 2 artarken, Hess'in hisseleri de yüzde 7'den fazla yükseldi.


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