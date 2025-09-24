New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

24.09.2025
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 46.368,94 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 6.669,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 22.656,02 puana ulaştı.

Enflasyon ve istihdama yönelik risk algısıyla dün düşüşle kapanan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, bunun zorlu bir durum olduğunu yinelemişti.

Powell, "Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor." demişti.

Son toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimiyle daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha attıklarını anımsatan Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda tutuyor." diye konuşmuştu.

Analistler, yatırımcıların yarın açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesinde temkinli davrandığını belirtti.

ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğine işaret eden analistler, bütçe üzerinde anlaşılamaması durumunda hükümetin kapanmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin hisseleri, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda güçlü finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 2 değer kaybetti.

