New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 46.248,77 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 6.642,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 22.558,08 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta istihdama yönelik aşağı yönlü risklere işaret ederek yılın ilk faiz indirimine gitmesi ve para politikasında daha fazla gevşeme olabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşme yatırımcıların odağında yer alırken, görüşmeye ilişkin taraflarda gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

ABD ile Çin heyetleri hafta başında İspanya'nın Madrid kentinde bir araya gelmiş, Başkan Trump da görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirmişti.

Ayrıca Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşerek her şeyi netleştireceğini söylemişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Bankanın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl için iki indirim daha öngördüğünü belirtti.

Kashkari, "İşsizlikte keskin bir artış riskinin, komitenin iş gücü piyasasını desteklemek için bazı adımlar atmasını gerektirdiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta da ABD'li kargo şirketi FedEx'in üç aylık dönemde geliri ve karının tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından hisseleri yüzde 1 yükseldi.