New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

8.09.2025 17:06:290
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 45.430,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.498,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 21.806,22 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini anımsattı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini belirten analistler, bu haftaki enflasyon verilerinin de ülke ekonomisinin durumu ve Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini vurguladı.

