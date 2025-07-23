Borsa şirketi Efor Çay, unvan değiştirme kararı aldı: Yeni isim

Efor Çay yönetim kurulu şirketin unvanının "Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verdi. Şirketten dün yapılan açıklamalar şöyle:

Şirketimiz Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş., %100 bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. ve Efor Gübre'nin %100 bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. ile birlikte; gıda, gübre ve madencilik sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uzun vadeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde dikey ve yatay entegrasyonu güçlendirmek, ürün çeşitliliğini artırmak ve rekabet gücümüzü pekiştirmek amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir varlık oluşturmak, artan talebe yanıt verebilmek ve tüketici eğilimlerine daha etkin yanıt verebilmek amacıyla, %100 sermayesi Şirketimize ait olan "Offor İçecek ve Gıda Pazarlama A.Ş." unvanı ile yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Artan tüketici talebine yanıt verebilmek amacıyla kahve, soğuk çay ve fonksiyonel içecekler gibi yeni nesil ürün gruplarına yönelik yatırımlar doğrudan Şirketimiz çatısı altında sürdürülecektir. Bu yatırımlar sayesinde ürün çeşitliliğini artırarak farklı müşteri segmentlerine ulaşmak ve marka değerinin daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, sadece çay sektörüyle sınırlı olmayan faaliyetlerimizi ve yatırım stratejilerimizi daha kapsayıcı bir şekilde yansıtabilmek amacıyla, Şirketimiz unvanının "Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Unvan değişikliği ile birlikte, Şirketimiz gıda, içecek, gübre, tarım, enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleştireceği yatırımlar ve iş birlikleri ile katma değer yaratarak, tüm paydaşlarına sürdürülebilir büyüme stratejisi oluşturacaktır.

Unvan değişikliği ile ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup, sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

SPK'YA BAŞVURU YAPILDI

Efor Çay, Esas Sözleşme Tadili'ne ilişkin açıklamada da şu bilgileri paylaştı:

Şirket Yönetim Kurulu 22.07.2025 tarihli toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN ÜNVANI" başlıklı 2.maddesindeki "Efor Çay Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" olan ünvanının "Efor Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, ünvan değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme tadilinin Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. İlgili karar neticesinde 22.07.2025 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.