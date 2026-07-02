Orzaks İlaç halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Orzaks İlaç ve Kimya'nın halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza toplam 974 bin 597 kişi ve kurum katılırken, yurt içi bireysel yatırımcılara hesap başına en fazla 36-37 lot pay dağıtımı yapıldı.

Orzaks İlaç ve Kimya paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Açıklanan sonuçlara göre halka arza toplam 974 bin 597 yatırımcı ve kurumdan talep geldi. Bunların 973 bin 805'ini yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Bireysel yatırımcıya kaç lot düştü?

Halka arz sonuçlarına göre "Yurt İçi Bireysel Yatırımcı" kategorisinde yatırımcılara hesap başına en fazla 36-37 lot pay dağıtıldı.

Bu miktar, halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 2.484 TL ile 2.553 TL arasında bir yatırım tutarına karşılık geldi.

Yüzde 5'i aşan yatırımcı olmadı

Şirket tarafından açıklanan verilere göre halka arz edilen payların yüzde 5'inden fazlasını alan herhangi bir kişi veya kurum bulunmadı.