Orzax 1 Temmuz'a kadar talep toplayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Orzax'ın pay başına fiyatı 69 lira, borsa kodu ise "ORZAX" olarak belirlendi.

Halka arzla Orzax'ın çıkarılmış sermayesinin 307 milyon liradan 338 milyon 500 bin liraya çıkarılması planlanıyor. İşlemde 31 milyon 500 bin nominal değerli payın sermaye artırımı, 21 milyon lira nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.

İşlemde halka açıklık oranının yüzde 15,51 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 3 milyar 622 milyon 500 bin liraya ulaşması bekleniyor.

Orzax Üst Yöneticisi (CEO) Yunus Emre Alimoğlu, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında halka arz sürecini ve gelecek dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketin 2004'te kurulduğunu ve başlangıçta ürünlerini ABD, Kanada ile Almanya'daki firmalarda üreterek Türkiye pazarına sunduklarını belirtti.

Alimoğlu, kendi tesislerini 2013'te faaliyete aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2013'lü yıllara geldiğimizde artan üretim hacmimizi karşılamak üzere, aynı zamanda AR-GE faaliyetlerimizi hızlandırıp inovasyonu daha fazla öne çıkartmak için kendi üretim tesisimizi kurmaya başladık ve bu tesisimizi faaliyete aldık. 2020'ye kadar burada faaliyetlerimizi sürdürdük. 2020'li yıllara geldiğimizde, Türkiye'nin en yüksek kapasitesine sahip takviye edici gıda fabrikamızı kurduk."

Fabrikanın bir taraftan Orzax'a üretim gerçekleştirirken diğer taraftan da iç veya dış pazardan gelen taleplere fason üretim cevabı verdiğini aktaran Alimoğlu, fabrikayı kurduklarında dünyadaki regülasyonları karşılayacak kalite standartlarında bir altyapıyı oluşturduklarını ifade etti.

Alimoğlu, halka arz sürecine ve sermaye yapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 3,6 milyar liralık bir halka arz gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 50'sini yeni yatırımlar ve işletme sermayesi olarak kullanacağız. Yüzde 30'unu ise borçların kapatılması konusunda değerlendiriyor olacağız. Burada, 21 milyon lotluk bir ortak satışı var. Bu ortak satışı gerçekleştikten sonra ortakların şirkete olan borçlarından kaynaklı bu nakit, tekrar şirkete gönderilecek olup 3,6 milyar lira yatırımın tamamı Orzax'a girmiş olacak ve bu ciddi yatırım Orzax'ın önünde yeni fırsatlar açacak."

- AR-GE projelerine yaklaşık 1,2 milyar liralık destek

Alimoğlu, 2017'de AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmeye başladıklarına değinerek, ürünlerinde kullandıkları ham maddelerin üretimi üzerine odaklandıklarını anlattı.

AR-GE çalışmalarının probiyotiklerin biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmesi üzerine olduğunu belirten Alimoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından numuneler İstanbul'daki laboratuvarımıza getirildi. Bu numuneler anne ağız sütü, inek ağız sütü, topraktan ve fermente ürünlerden alınan numunelerdi. Bu numunelerden bine yakın probiyotik suşu izole ettik. AR-GE laboratuvarımızda bunların probiyotik özellikler taşıyıp taşımadığını tespit ettik ve yaklaşık 7 yıllık ciddi bir AR-GE çalışmasının ardından bugün 21 probiyotik suşunu üretebilir düzeye geldik."

Alimoğlu, mikroalglerden ham madde sentezi üzerine de büyük bir proje çalışmasına başladıklarını, projenin çıktısı olarak, bitkisel omega-3, bitkisel protein, beta-karoten, astaksantin ve D vitamini formlarının ham madde olarak elde edilmesi üzerinde çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik yatırım hamlesi kapsamında değerlendirildi ve yaklaşık olarak 1,2 milyar liralık teşvik desteği aldı. Dolayısıyla bir taraftan kapasitemizi artırmaya çalışırken, bir taraftan AR-GE'yi bir şekilde finanse etmemiz gerekiyor. Çok fazla proje üreten bir firmayız. Dolayısıyla çok fazla fırsat görüyoruz. Bu fırsatları da firmanın imkanları ölçüsünde değerlendiriyor, önceliklendiriyoruz. Son 3 yıldır dermokozmetik pazarına yatırım yapmak üzere AR-GE çalışmaları sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 yıllık ürün geliştirme, AR-GE sürecinin ardından ocakta Shiniq markamızla dermokozmetik pazarına girdik. Dermokozmetik pazarı da aslında takviye edici gıda pazarı kadar eczane kanalında büyük olan bir pazar. Dolayısıyla aslında iki katına çıkarabileceğimiz yeni bir pazara giriyoruz."

- Kazakistan'a 35 milyon avroluk fabrika

Küresel büyüme stratejisi kapsamında Kazakistan'da 3 yıldır üzerinde çalıştıkları bir fabrika projesi bulunduğunu aktaran Alimoğlu, 15 gün içerisinde tesisin temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

Alimoğlu, "Bu projenin büyüklüğü yaklaşık olarak 35 milyon avro olacak. Bunun 25 milyon avrosu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından, 10 milyon avrosu ise Orzax tarafından fonlanıyor olacak." dedi.

Bir yıldır ilaç sanayisine yatırım yapmak üzere çalıştıklarına dikkati çeken Alimoğlu, sektörün yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip olduğunu aktardı.

Alimoğlu, bir taraftan da fonksiyonel gıdalar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an fonksiyonel gıdaların da AR-GE çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bir de pazara verilmeye hazır sporcu ürünleri üzerine ciddi çalışmalarımız oldu. Kasım ayında 15 yeni sporcu ürünüyle pazara giriyor olacağız. Tüm bu fırsatlara dönüp baktığımızda, bunların hepsi firmaya ciddi ivme kazandıracak, ciddi potansiyel sağlayacak ürün kategorileri. Bu fırsatları gördüğümüz için firmanın likiditesini güçlendirip, var olan ivmeyi yükselterek devam etmek istiyoruz."

Takviye edici gıda kategorisinde son 3 yılda yüzde 27'lik reel büyüme yakaladıklarını belirten Alimoğlu, 2025'te ise yüzde 31 büyüme gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yılbaşından bu yana 12 yeni ürünü piyasaya sunduklarını aktaran Alimoğlu, "Yıl sonuna kadar da takviye edici gıda ürün kategorisinde 25 yeni ürünü piyasaya vereceğiz. Arka tarafta, yenilikçi formlarla üzerinde çalıştığımız 100'e yakın ürün var. Bu kategoride, büyümemizi sürdüreceğiz. Bir taraftan dermokozmetik kategorisini açtık. Dermokozmetik kategorisinde de ciddi bir ivme yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ham madde üretimi yine bizim gerçekleştirmemiz gereken projeler. İlaç sanayine yatırım olacak. Sporcu ürünleri kategorisi olacak. Dolayısıyla önümüzde gerçekleştirmemiz gereken çok sayıda proje var." diye konuştu.

Tüm bu projeleri globalleştirebildiklerini vurgulayan Alimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracat departmanını çok önemsiyoruz. 2020'de ihracat departmanında 2 kişi çalışırken, 100'ün üzerinde çalışma arkadaşımızla bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarından 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracatların firmamızın içerisindeki payı, yüzde 5,6 seviyesinde. 2028'de izahnamede yüzde 12 olacağı öngörülüyor. Ama yapmış olduğumuz yatırımın büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, ciromuzun içerisindeki payını çok daha yukarılara taşıyacağımızı öngörüyoruz."

Alimoğlu, ihracatta 50 ülkeye distribütörlük modeliyle ulaştıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir süre sonra buradaki 'know-how'ı bu ülkelere taşıdığınızda, pazarlama becerilerini artırdığınızda ve o pazarda ürünlerin tutunmasını sağladığınızda her ülkeden ayrı bir Orzax'ın çıkma potansiyeli var. Çok daha önemli olan bir konu, takviye edici gıdaların yanına ham maddelerin ihraç edilmesini koyuyoruz. Ham maddelerin yanına dermokozmetiklerin konulmasını hedefliyoruz. Ardından sporcu ürünlerini koymayı hedefliyoruz. İlaç sanayine yapacağımız yatırımla bu ülkedeki distribütörlerimizle ilaç sanayisiyle ilgili ihracat yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla çok yoğun ve ciddi bir gündemimizin olduğunu söyleyebilirim."