Pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket var (22 Eylül)

Borsa İstanbul’da yeni haftanın ilk işlem günü olan 22 Eylül Pazartesi, üç farklı şirket için nakit kâr payı hak kullanım tarihi olacak.

20.09.2025 12:36:140
Paylaş Tweet Paylaş
Pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket var (22 Eylül)

Borsa İstanbul'da Pazartesi günü temettü dağıtacak şirketler şöyle: 

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Şirket, pay başına toplam brüt 0,0326064 TL (net 0,0277152 TL) temettüyü dört taksit halinde ödemeyi taahhüt etmişti. Bu kapsamda net 0,0069288 TL tutarındaki ikinci taksit için nakit kâr payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi ise 24 Eylül olarak belirlendi.

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Ayen Enerji, pay başına toplam brüt 1,4957010 TL (net 1,2713454 TL) temettüyü altı eşit taksitte dağıtacağını duyurmuştu. Net 0,2118909 TL tutarındaki altıncı taksitin nakit kâr payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi 24 Eylül olacak.

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

Şirket, pay başına toplam brüt 0,36 TL (net 0,3060 TL) temettüyü üç eşit taksit halinde ödeyeceğini açıklamıştı. Net 0,1020 TL tutarındaki son taksit için nakit kâr payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi ise 24 Eylül olarak duyuruldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse hangileri oldu? (15-19 Eylül)

Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse hangileri oldu? (15-19 Eylül)

BİST’ten altı hisseye tedbir kararı (19 Eylül)

BİST’ten altı hisseye tedbir kararı (19 Eylül)

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Şişecam'dan KAP'a yeni yatırımlarıyla ilgili açıklama var

Şişecam'dan KAP'a yeni yatırımlarıyla ilgili açıklama var

Avrupa borsaları, pozitif bir seyir izliyor

Avrupa borsaları, pozitif bir seyir izliyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Yorum Yaz