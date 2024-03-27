“Piyasalar seçimlere kadar yukarı harekette zorlanır”

Piyasalarda ilk çeyrekte yukarı hareketlerin sınırlı olacağı kanaatinde olan Selim Yazıcı’nın piyasa beklentileri ve yatırım tavsiyeleri şöyle...

Talip Yılmaz

Mart sonundaki yerel seçimlere kadar piyasalarda yatay bir seyir beklentisi var. TL mevduat faizlerinin de borsaya rakip olmaya başladığını söyleyen TEB Yatırım Genel Müdürü SELIM YAZICI, “Yüzde 40 hisse, yüzde 40 TL mevduat, yüzde 20 altın ağırlıklı portföy öneriyoruz” diyor.

Mart sonunda gerçekleşecek yerel seçimler, ilk çeyreğin en önemli siyasi gündemi olmaya devam edecek. Daha sonraki süreçte ekonomideki soğuma ve enflasyondaki yavaşlamayla Merkez Bankası’nın olası faiz indirim sürecine ne zaman başlayabileceği, piyasayı etkileyecek unsurlardan olacak. Ayrıca küresel tarafta merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri, jeopolitik gelişmeler, Çin’in büyümeyi desteklemek için alacağı yeni önlemler gündemin ana konuları olacak. İşte böyle bir ortamda piyasaların yönünü ve yatırım stratejilerini TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ile konuştuk. Piyasalarda ilk çeyrekte yukarı hareketlerin sınırlı olacağı kanaatinde olan Selim Yazıcı’nın piyasa beklentileri ve yatırım tavsiyeleri şöyle:

2024’te piyasaları ve BİST’i etkileyecek en önemli gündem maddeleri neler olacak?

2024 yılına piyasaların ana odağında merkez bankaları olacak. FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının mart ayından sonra faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. 2024 yılının geneli için piyasalar, FED’in 150 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. Faiz indirimlerinin hızını büyüme, enflasyon, istihdam gibi makro göstergelerin seyri belirleyecek. Jeopolitik gelişmeler, emtia fiyatlarının seyri de küresel piyasalara yön vermeye devam edecek. Rusya-Ukrayna, Filistin- İsrail, Çin-Tayvan faktörleri masada olacak.

Türkiye tarafında gündem başlıklarımız neler olacak?

Türkiye tarafında borsa şirketleri enflasyon muhasebesi uygulamaya başlıyor. Bunun bilançolar ve değerlemeler üzerindeki etkisi takip edilecek. Ayrıca yeni kabineyle birlikte Ortodoks politikalara dönülmeye başlanmasının, enflasyon üzerinde etkilerinin 2024 yılının ikinci yarısından itibaren daha belirgin görülmeye başlanması bekleniyor. Mart ayındaki yerel seçimler tamamlandıktan sonra kabinenin ekonomi tarafına daha fazla odaklandığı görülebilir. Türkiye’nin risk primindeki iyileşme, 2024 yılında Türkiye’nin kredi notunda beklenen iyileşme, yabancı yatırımcıların ilgisi de borsayı etkileyecek önemli konular.

2024’ün ilk çeyreğinde BİST-100 Endeksi nerede olur? Kâr satışları mı gelir yoksa yeni zirveler mi test edilir?

BIST-100’de yılın ilk çeyreğinde yukarı hareketler sınırlı kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Artan jeopolitik gerilim, İsrail-Filistin savaşının bölge ülkelere yayılma riski, içeride enflasyon muhasebesinin ilk etkilerinin görülmek istenmesi, yükselişi sınırlayacak ana etkenler olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın Haziran 2023’ten bu yana uyguladığı Ortodoks politikaların, faiz artırım sürecinin talep ve büyüme üzerindeki daraltıcı etkisinin bu süreçte daha belirgin görülmeye başlanacak olması da yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilecek önemli etkenler arasında. Son aylarda yüksek mevduat faizlerinin de borsaya önemli bir alternatif oluşturduğunu görüyoruz.

Endeks için ilk çeyrekte zirve hareketi zor mu?

Yılın ilk çeyreğinde endeksin daha çok 8.000 bölgesine yakın hareket etmesini bekliyoruz. Ancak olumlu bir sinyalde özellikle Türk varlıklarına son aylarda gözlenen yabancı ilgisinin artmaya başlaması durumunda, endeksin ekim ayında gördüğü 8.562 zirvesine yakın hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte ilk etapta 8.000-8.500 bandı beklenebilir.

2024’ün ilk çeyreğinde dolar/TL nerede olur? Kurda son dönemde “kontrollü” bir yükseliş var, bu “kontrollü seyir” ilk çeyrekte devam eder mi?

FED’den 2024 için faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesine paralel dolar endeksinde (DXY) ve ABD tahvil faizlerinde ekim sonundan itibaren bir geri çekilme görüyoruz. DXY’deki geri çekilmenin özellikle gelişmekte olan ülke kurları üzerinde baskıyı son dönemde bir miktar azalttığı gözleniyor. Bunun TL üzerinde de etkilerini görüyoruz. Şu an 103 civarında olan DXY’de 107 civarından başlayan geri çekilmenin sürmesi, özellikle 100 seviyesinin altına inilmesi gelişmekte olan ülke kurları (TL üzerinde) üzerinde olumlu etkisi, 2024 yılı içinde daha belirgin olabilir. Bu paralelde ilk çeyrekte 30-31 TL bandında bir hareket görebiliriz.

2024’ün ilk çeyreğinde iki yıllık gösterge tahvil faizi nerede olur? TCMB, faiz artışlarına 2024 ilk çeyrekte de devam edecek mi?

TCMB 21 Aralık’taki toplantısında gösterge (haftalık repo) faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40’tan yüzde 42,5’e çıkardı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatıldığı ve parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilmişti. 2024 yılının ilk toplantısında da Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırdığını gördük. Makro göstergelerin, enflasyonist beklentilerin seyrine bağlı olarak TCMB faiz artırımına şubat toplantısında da devam edebilir.

2024’ün ilk çeyreğinde gram altın nerede olur? Bu dönemde ons altında neler bekliyorsunuz?

Ons altında orta vadeli bakıldığında yükseliş eğilimi devam ediyor. Aralık ayına başlarken 2.145 dolar yeni rekor seviyeler test edildi, sonrasında bir düzeltme süreci görüyoruz. Yükselen trendde önemli bir bozulma yok, 2024 yılında da ons altının ara düzeltmelerle yükselişini sürdürmesini bekleriz. İlk etapta 2.145 dolar zirvesine doğru yeni bir hareket beklenebilir. Gram altının fiyatı iki değişkene göre belirleniyor. Bunlardan ilki ons fiyatı, diğeri dolar kuru. Özellikle ons altın fiyatında yönün yukarı olması gram altının da yükseliş eğilimini sürdüreceğini gösteriyor. Gram altın özellikle portföylerde yerel para cinsinden yapılan yatırımlara karşı bir hedge enstrümanı olarak da bulundurulabilir.

Portföylerde güvenli liman olarak altın yer alır mı?

Jeopolitik gerilim ve küresel tarafta FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirim sürecine giriyor olması da altına olan ilginin süreceğini gösteriyor. Dolayısıyla altına portföylerde 2024 yılına başlarken de yer verilebileceğini düşünüyoruz.

Son yıllarda halka arzlarda rekorlar gerçekleşti, yeni yatırımcıların büyük ilgisi oldu. 2024, halka arzlar açısından aynı trendde bir yıl olur mu? Yatırımcıya ne tavsiye edersiniz?

Bu yıl için de halka arz olmak isteyen birçok şirket olduğunu takip ediyoruz. Ancak enflasyon muhasebesine geçiş, bu süreci bir miktar yavaşlatabilir. 2023’ün sonunda halka arz olan bazı hisselerde ciddi volatilite yaşandı ve performanslar daha önceki halka arzların gerisinde kaldı. 2024’te olası halka arzlarda yatırımcıların değerlemelere dikkat ederek seçici olmalarını tavsiye ederiz.

Son dönemde alımlar başlasa da 2023’ün genelinde yabancı yatırımcılar satıştaydı. Sizce 2024’te bu ivme tersine döner mi?

2023 yılını yabancılar Borsa İstanbul’da 1 milyar 360 milyon dolar alışla tamamladı. Fon akımlarının 2024’te de devam edebilmesi için yabancıların en fazla odaklandığı konu, Ortodoks politikaların devamı olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul hala benzerlerine göre iskontolu, yabancılar politikaların devamına ikna olduğu sürece fon akımlarının sürebileceğini tahmin ediyoruz. Bu konuda kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olası not artışı kararları, fon akışlarını hızlandırabilir. Diğer taraftan ABD’de uzun süredir yüksek seyreden tahvil faizleri gelişmekte olan ülkelere fon akışını sınırladı. FED’in faiz indirim sürecini geciktirmesi, bu akışın yine sınırlı kalmasına sebep olabilir. Dolayısıyla, Türkiye’ye yeni para girişi, global gelişmelere ve jeopolitik konulara da bağlı olacak.



TEB YATIRIM’IN MODEL PORTFÖYÜ



En son güncellediğimiz model portföyümüzde Akbank, Aselsan, Erdemir, Ford Otosan, İş Bankası C, Kardemir D, Migros, Petkim, Turkcell, THY, Vestel Beyaz Eşya, YKB hisseleri yer alıyor. İç talebin zayıflamasını ve Avrupa’daki durgunluğun devam etmesini beklediğimiz 2024’te bu durumdan görece daha az etkilenecek, bilançosu güçlü sektörlere/hisselere portföyümüzde yer vermeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde siyasi ve makro ekonomik gelişmelerin yanı sıra enflasyon muhasebesinin şirketler üzerindeki etkileri de hisse seçiminde bize yol gösterecek.







