Bankalararası piyasada 4,08 civarında seyreden dolar/TL Bahçeli'nin açıklamaları sonrası 4,1272'ye kadar yükseldi. Kur 4,10-4,11 bandında hareket ediyor.

Euro/TL de yönünü yukarı çevirerek 5,1153 seviyesine kadar çıktı. Euro daha sonra 5,08 seviyelerinde dengelendi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de hafta sonu gerçekleştirdikleri hava saldırısı ardından piyasalar sıcak çatışma ihtimalini kuvvetlendirecek yeni bir gelişme beklememesiyledolar/TL de düşüşe geçmişti.

Teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geldiğini bildiren uzmanlar, olası yükselişlerde 4,10'un direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BORSA EKSİDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,44 azalışla 109 bin 95 puandan tamamladı. Endeks ikinci yarıda yüzde 2'ye yakın kayıpta.