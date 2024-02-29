Pozitif reel faiz borsayı baskılıyor

Talip Yılmaz

Reel faizin tekrar pozitife dönmesiyle faize dayalı yatırım enstrümanları, dolar bazında son bir yılda yüzde 95 getiri sağlayan Borsa İstanbul’a rakip olmaya başladı. ONB Finansinvest Genel Müdürü PAMIR KARAGÖZ, “Gelinen noktada hisse seçiminde daha dikkatli davranmalı” diyor.

Türkiye’de yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle küresel normlara uygun Ortodoks para politikalarına hızlı bir geçiş yapıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında politika faizindeki artışlarla Kasım 2021’den bu yana ilk defa pozitif reel faiz ortamına girildi. Aynı dönemde dolar bazında yüzde 95 performansla küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST Endeksi ile karşılaştık. QNB FinansInvest Genel Müdürü Pamir Karagöz ile piyasaların bundan sonraki seyrini ve yatırımcı tasviyelerini konuştuk. Endekste ilk çeyrek için yatay seyir bekleyen, hisse seçiminin önemine dikkat çeken Karagöz, piyasaları şöyle değerlendirdi:

Borsa son dönemde yukarı harekette neden zorlanıyor?

Borsa İstanbul, son süreçte yüzde 95 dolar bazında getiriyle pozitif bir ayrışma sergiledi. Türkiye’de negatif reel faiz ortamında getiri arayışında olan bireysel yatırımcının borsaya olan ilgisi çok arttı. 2023 yıllında gerçekleşen seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönmesiyle birlikte 2021 yılından bu yana ilk defa pozitif reel faiz ortamına girilmesi ise piyasaların son birkaç ayda yukarı hareketini sınırladı. Yeniden pozitif reel faiz ortamına girmemizle kâr realizasyonlarının ön planda olduğu ve faize dayalı yatırım enstrümanlarına ilginin tekrar arttığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.

İlk çeyrekte portföy dağılımı nasıl olmalı?

Para politikasındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü sert bir eğilim gördük. Bu hareketin etkisiyle borsa tarafında ise momentum kaybı ve kâr realizasyonlarının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Reel faizin tekrar pozitife dönmesiyle faize dayalı yatırım enstrümanlarının portföylerde artırılmasını makul buluyoruz. Yüzde 40 seviyelerinde TL mevduat tutulabilir. BIST tarafında değerleme olarak hala ucuz ve 2024 temalarından olumlu etkilenebilecek hisse senetleri mevcut. Seçici olmaya devam ederek portföylerde yılın ilk çeyreği için yüzde 30 hisse taşınmasını öneriyoruz. Küresel ölçekte ise hala jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi ve dolardaki değer kaybından ötürü portföylerde hedge amaçlı yüzde 30 seviyelerinde altın bulundurulabilir.

Yılın ilk çeyreğinde neler takip edilecek?

Türkiye piyasalarının, Haziran 2023’ten bu yana ana temasının para politikalarında normalleşme dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyonla mücadelede atılan ve atılacak adımların reel ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkileri, 2024’ün ilk çeyreğinde de ana gündem maddesi olmaya devam edecek. Baz etkisiyle yılın ilk yarısında enflasyondaki yüksek seyrin devam etmesini ancak yılın ikinci yarısında düşüş trendinin başlamasını bekliyoruz.

Yabancı yatırımcı ilgisi tekrar artar mı?

Küresel finans otoritelerinin de dikkat çektiği gibi mevcut para politikalarıyla yabancı yatırımcı ilgisinin tekrar canlandığı bir döneme girebiliriz. Küresel normlara uygun politikalara dönüşle beraber yurt içi piyasalarda küresel gelişmelerin tekrar önem kazandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle yurt içinde normalleşme sürecinin etkilerini takip ederken diğer taraftan FED’in para politikasındaki stratejisi ve beklenen faiz indirimlerinin fiyatlamaları da mercek altında olacaktır.

İlk çeyrekte borsa nasıl hareket eder?

BIST’in genelinde yukarı yönlü eğilim hız kesiyor. Pozitif reel faiz ortamının oluşmasıyla beraber portföylerde faize dayalı enstrümanların ağırlığının artması ve ralli sonrası kâr realizasyonlarının ön planda olması, bu durumu oluşturuyor. Ortodoks politikalara geçişin makro göstergeler üzerindeki etkilerinin belirginleşmesiyle yukarı yönlü eğilimin tekrar güç kazanmasını bekliyoruz. Ancak bu belirginleşmenin büyük ölçüde yılın ikinci yarısında etkili olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yılın ilk çeyreğinde daha dengeli bir piyasa seyri beklerken ilerleyen dönemde yukarı yönlü hareketin tekrar güç bulmasını öngörüyoruz. İlk çeyrekçe endeks 7.500- 8.000 bandında kalacaktır.

Hisse seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Yüksek faiz ortamı ve artan finansman maliyetleriyle yurt içi talepteki yavaşlamanın sonuçlarının 2024’ün ilk yarısında daha etkili olacağını düşünüyoruz. Borsanın piyasa değerinin, dolar bazında tarihi zirvesine göre sadece yüzde 10 iskontolu olması da hisse seçimi konusunda daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Küresel ekonomilere baktığımızda büyüme tarafındaki zayıflık ve yüksek faiz ortamı, risk iştahı açısından baskılayıcı bir etki olarak ön planda olabilir. Bu nedenle mikro ölçekte öne çıkabileceğini düşündüğümüz temalara göre model portföyümüzü dinamik bir şekilde yönetiyoruz.

İlk çeyrekte dolar/TL ne olur?

TCMB’nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çıkarması sonrasında dolar/TL kuru 29,00 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler ise TL üzerinde belirgin bir etkiye neden olmuyor. TCMB’nin brüt rezervinin tarihi zirve seviyede olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Dolar kurunda kısa vadede 29,00 seviyesinin üzerinde dengeli hareketin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesi, yabancı yatırımcıların ilgisi, enflasyon süreci, rezervlerdeki artış, TL’nin seyri üzerinde etkili olacaktır. Beklentimiz ilk çeyrekte 30-32 TL arasında bir bantta hareket olması yönünde.

TCMB’nin faiz artırım süreci sizce devam eder mi?

TCMB son açıklamasında, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın gerektiği müddetçe sürdürüleceği yönünde mesajını verdi. Bu ifadeden henüz sıkılaştırma sürecinin sonlandırılmadığını anlıyoruz. TCMB’nin ocak ayında da 100-250 baz puan aralığında faiz artırımı gerçekleştirip artırım sürecini tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Yılın son çeyreğine kadar faizleri sabit bırakma yönünde karar alabilir.

Altın fiyatları ne olur?

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin hala ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Öte yandan FED’den faiz indirim beklentileri, Mart 2024’te yoğunlaşırken ABD tahvil faizleri son altı ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Altın ons ise doların küresel çapta güç kaybetmesiyle yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Hem jeopolitik risklerin hala ön planda olması hem küresel ölçekte dolardaki değer kaybıyla altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam edebilir. Gram altın özelinde ise ons altındaki yükseliş eğilimine ek olarak dolar/ TL kurundaki sınırlı da olsa yukarı eğilim fiyatları yukarı yönde destekleyecektir. Bu şartlar altında ilk çeyrekte 2 bin TL’nin üstünde bir gram altın fiyatı görebiliriz.

Borsanın yeni yatırımcısı ne yapmalı?

Uzun yıllar boyunca 1 milyon seviyesindeki bireysel yatırımcı sayısı, 2021 sonunda 2,4 milyona, 2022 sonunda 3,8 milyona geldi. 2023 içinde 8 milyonu aşan bireysel yatırımcı sayısına ulaşıldı. Yoğun halka arz gündemi, ivmelenerek artan yatımcı sayısında çok önemli bir etki yaptı. Son 3 yılda 150 adede yaklaşan halka arz tamamlandı. Alternatif yatırım ve getiri fırsatı bulmaya çalışan yatırımcılar, artan halka arzlara yüksek sayıda talep oluşturdu. Yatırımcılar, farklı ekonomik döngülerde, hızla değişebilen ekonomik ve ticari koşullar karşısında kârlılık ve büyüme dinamiklerini koruyabilen güçlü bilanço yapısına sahip şirketleri tercih edebilir. Yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirketleri incelemeli. Şirketlerin halka arz hikayesini, planlarını ve vizyonu değerlendirmeli ve belirli analizleri yaparak yatırım kararlarını vermeli.



QNB FİNANSINVEST’İN MODEL PORTFÖYÜNDEKİ 6 HİSSE



KARDEMIR-KOCAER ÇELIK: 2024’te küresel büyümeye liderlik edeceğine inandığımız Çin ekonomisiyle birlikte çelik sektöründe düşük döngünün son bulacağını düşünüyoruz. Buna paralel model portföyümüzde Kardemir ve Kocaer Çelik hisse senetlerini taşıyoruz.



MIGROS: Yılın ilk yarısında yüksek enflasyon ortamının devam edeceğini düşündüğümüz için perakende sektöründen Migros’u öneriyoruz.



SUN TEKSTIL: Güçlü bilançosu, defansif iş yapısı ve teknik kumaş üretimiyle fark yaratan ve gelirlerinin yüzde 96’sını ihracat satışlarıyla elde eden Sun Tekstil’i de büyüme temasıyla ön plana çıkartıyoruz.



ÇIMSA-BOĞAZIÇI BETON: Yılın ikinci yarısında kentsel dönüşüm ve mega projelerin hız kazanabileceğini düşünüyoruz. Bu paralelde Çimsa ve Boğaziçi Beton’u model portföyümüze koyuyoruz.











“2024 AJANDAMIZ”



KURUMSAL SATIŞ 2024 yılında ekonomide normalizasyonun devam etmesiyle yabancı ilgisinin artmasını ve mart ayındaki seçimler sonrasında portföy girişlerinin hız kazanmasını bekliyoruz. Kurumsal müşteriler tarafında yabancı yatırımcıları da odağımıza alarak yatırım süreçlerinde aracılık ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Kurumsal satış tarafında diğer odaklandığımız alan ise yüksek frekanslı işlemler. Yeni yatırımcıların gelmesiyle, piyasalardaki likidite ve derinliğin de artacağını tahmin ediyor ve yüksek teknoloji altyapısı gerektiren bu alanda büyümek için çalışmalarımıza odaklanıyoruz.



HALKA ARZLAR Geçtiğimiz dönem gerçekleşen yoğun halka arz takviminin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini düşünüyoruz. Potansiyeli, ihracat ve yabancı para gelirleri yüksek olan, sermaye piyasalarına katkı sağlayacak şirketleri yatırımcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz. Başarılı halka arzlarımız sonucunda 2023 yılında kazandığımız “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ve “Yılın Sermaye Piyasası Kurumu” ödüllerimizin üzerine katarak 2024 yılında öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.



TEKNOLOJİ YATIRIMLARI Hayatımızın her alanına dahil olan yapay zeka uygulamaları üzerine olan odağımız artıyor. Tüm ürünlerimiz için algoritmalar ve temel analiz destekli öneri sistemleri oluşturmaya, sistemlerimizi yapay zekâ ile desteklemeye devam edeceğiz. Dijital kanallarımızı daha da geliştireceğiz. Yatırımcılarımızın yoğun olduğu şehirler başta olmak üzere 8 yeni şube daha açacağız.







