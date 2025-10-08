Sabancı Holding'in 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 2025 yılı 9 aylık (3. çeyrek) finansal sonuçlarını 4 Kasım 2025 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlayacak.

8.10.2025 16:20:200
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 30 Eylül 2025’te sona eren ara döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarını açıklayacağı tarihi duyurdu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarının 4 Kasım 2025 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.

