Piyasaların 2019’da nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Şöyle ki 2019 yılına beklentilerin ötesinde iyi bir başlangıç yapılmış gibi görünüyor. Her ne kadar küresel büyüme endişeleri gündemdeki yerini korusa da zayıf seyretmesi beklenen dolar endeksi (DXY), düşük seyreden petrol fiyatları gibi küresel makro koşulların olumlu etkisiyle BİST-100 Endeksi, uzun aradan sonra 100.000 psikolojik direncini yukarı yönlü kırmayı başardı. Faiz tarafında ve döviz tarafında da dengelenme süreci devam ediyor. İşte böyle bir başlangıcın ardından piyasaları nelerin beklediğini ING Menkul Genel Müdürü Bülent Altınel ile konuştuk. Altınel’in piyasa tahminlerini, yatırımcılara tavsiyelerini aldık:

Bir toparlanma eğilimi gözleniyor. Ocak ayını piyasalar açısından değerlendirir misiniz?

Hem yurt dışında hem de yurt içinde zorlu geçeceği düşüncesiyle 2019 yılına girdik. Ocak ayında Hazine, uluslararası piyasalarda beklentimize paralel davranarak gelişmekte olan ülkeler içinde ilk ihracı yapan ülkelerden birisi oldu. Hazine’nin yurt içi borçlanmaları da öngörüleri paralelinde gerçekleşirken, programında olmamasına karşın Euro cinsinden DİBS satışı da gerçekleştirdi. 3 Ocak’tan itibaren neredeyse her gün yükselen BİST-100 endeksinde 23 Ocak’ta gün içinde 100.000 seviyesinin üzeri görüldü. Her ne kadar 5,30 destek seviyesi aşağı kırılamamış olsa da TCMB’nin sıkı para politikası vurgusunu koruması, TL’nin ocak ortasında iyi performans göstermesinde etkiliydi. Yılbaşından bu yana iki ve 10 yıllık tahvillerin bileşik faizinde de sırasıyla 154 baz puanlık ve 58 baz puanlık düşüş yaşandı.

Merkez bankalarının 2019’da sıklıkla gündemi belirleyeceği görülüyor. Siz FED ve TCMB başta olmak üzere dünyada merkez bankalarından bu yıl nasıl hamleler bekliyorsunuz?

ABD tarafında FED’in ilk çeyrekte faiz artırımlarına ara vereceğini, ancak ücretlerde ve çekirdek enflasyon rakamlarında artışın olduğu bir ortamda, yaz aylarında yine para politikasında sıkılaştırmaya gidebileceğini düşünüyoruz. Ancak küresel ekonomik büyümeye dair gelişmeler, FED’in faiz artırımlarını durdurup durdurmamasında belirleyici olacak gibi görünüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) iki yıllık süreçte, artırım olmasını beklemiyoruz. Ancak mevduat oranında yılın son çeyreğinde 15-20 baz puanlık küçük bir artış olabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Türkiye’de ise enflasyon görünümünün TCMB’nin kararlarında temel belirleyici olmasını bekleyebiliriz. TCMB’nin yüzde 24 olan bir haftalık repo ihale faizini ilk çeyrekte sabit tutmasını bekliyoruz. İlk çeyrek sonrasında ise indirim sürecinin başlayacağını ve faizin yılı yüzde 20 ile tamamlayacağını düşünüyoruz.

2019 Mart sonunda endeks nerede olur? Son dönemde süren borsanın yukarı hareketi devam eder mi?

Mevcut iskontosu dikkate alındığında, ülke risk priminin azalması durumunda Borsa İstanbul diğer gelişmekte olan piyasalara kıyasla daha ön plana çıkabilir. Mart ayının sonundaki yerel seçimlerin geride kalması sonrasında, yılın önemli bir bölümünde diğer gelişmekte olan birçok ülkede yapılması beklenen seçim dönemleri, Türkiye’nin bir miktar daha ön plana çıkmasına katkı sağlayabilir. Böyle bir ortamda endeksin mart sonunda 100.000-105.000 bandında bir hareket içinde olabileceğini düşünüyorum. Seçim sonrasında daha pozitif hava görebiliriz. Ancak endeks tahmini yapmak güç. Tabii burada FED’in güvercin politikaları da çok önemli. Buradan gelecek faiz tarafındaki güvercin mesajlar, tüm gelişmekte olan piyasaları daha pozitif ayrıştırabilir.

Borsada öne çıkan sektörler, şirketler hangileri? Hisse senedi yatırımında ne tavsiye ediyorsunuz?

2019 yılının ilk yarısında daha defansif yöndeki yatırım stratejilerinin yerinde olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, yıllar itibarıyla temettü performansıyla öne çıkan hisselerin görece olumlu ayrışabileceğini düşünüyoruz. Hisse senedi tarafında defansif olmamızın nedeni, FED tarafında gelecek hamlelerin henüz piyasalar tarafından çok fazla öngörülememesi. Buradan gelecek faiz artırım mesajları, gelişmekte olan piyasaların dengesini bozabilir. Bu nedenle mali yapısı güçlü, ihracat ağırlıklı çalışan temettü verimi yüksek hisseleri ön palana çıkarıyoruz. Kırılganlıklara karşı daha defansif hisseleri beğeniyoruz. Hisse oranını da yüzde 20’lerde tutuyoruz.

2019 Mart sonunda dolar/TL nerede olur? Kuru hangi gelişmeler etkiler?

Küresel ve yurt içi ekonomik büyüme görünümü, enflasyon gerçekleşmesi, TCMB’nin para politikası görünümü, jeopolitik ve siyasi risk algısı ve küresel risk iştahı, dolar/TL kurunda belirleyici olacak unsurlar arasında sayılabilir. İlk çeyrek sonunda dolar/ TL kurunun 5,70 civarında olabileceğini düşünüyoruz.

2019 mart sonunda gösterge faiz nerede olur? Hangi gelişmeler faizi etkiler?

TCMB’nin para politikası görünümü, enflasyon gerçekleşmeleri, küresel risk iştahı, jeopolitik ve siyasi risk algısı faizi etkiler. İki yıllık tahvilin bileşik faizinin Mart sonunda yüzde 18-19 aralığında olacağını düşünüyoruz.

2019 Mart sonunda gram altın dengelenmesi nerede olur? Altın yatırımı tavsiye ediyor musunuz?

Altın piyasasında FED beklentileri önemli bir rol oynuyor. FED’in bu yıl beklenenden daha az faiz artıracağına yönelik ihtimallerin güçlenmesi, ons altını destekliyor ve ons altın 1300 dolar direncini zorluyor. Bununla birlikte ABD-Çin arasındaki görüşmelerde yaşanan tıkanıklık, global büyüme endişelerini perçinliyor. Bu noktada güvenli limanlara olan talebin artma eğilimi olduğu gözleniyor. Bu noktada risk algısı yüksek yatırımcılarda daha fazla olmakla birlikte bu yıl her portföyde altına pay ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Gram altında 220- 240 TL bandında hareketin süreceğini tahmin ediyoruz.



