Selva Gıda'nın halka arzına onay çıktı

İttifak Holding, bağlı ortaklığı Selva Gıda’nın halka arzına ilişkin esas sözleşme değişikliği SPK izninin alındığını duyuruldu. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 26.10.2020 (Bugün) tarihinde tebliğ alındığı, Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirketimize bildirilmiştir.”