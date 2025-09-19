Şişecam'dan KAP'a yeni yatırımlarıyla ilgili açıklama var

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları bugün KAP'a Mersin/Tarsus yeni buzlu cam fırını ve enerji camı işleme kapasiteli yeni hat yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre yatırımlar tamamlanarak bugün itibarıyla devreye alındı.

Şişecam'dan bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

20.07.2022 ve 19.12.2022 tarihli açıklamalarımız ile kamuoyuna duyurulmuş olan ve Şişecam Verimlilik Yönetim Programı kapsamında Yatırımların Kontrollü Yönetimi prensibi doğrultusunda önceliklendirilen yatırımlarımız arasında yer alan, Tarsus'taki buzlu cam fırını ve enerji camı işleme kapasiteli yeni hat yatırımlarımız tamamlanarak 19.09.2025 tarihinde devreye alınmıştır.

Şişecam'ın, sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejisi çerçevesinde tamamlanan bu yatırımlar ile; güneş enerjisi sektöründe artan cam talebinin karşılanması ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunularak enerji camı ithalatının azaltılmasının yanı sıra lojistik hatlara yakın stratejik konumu vasıtasıyla sunduğu ihracat potansiyelinden faydalanılması hedeflenmektedir.

Tarsus'ta toplam 200 Milyon Euro yatırım bedeli ile hayata geçirilen buzlu cam fırını ve enerji camı işleme kapasiteli hat yatırımları ile Şişecam'ın Türkiye'de kurulu buzlu cam üretim kapasitesi brüt 396 bin ton/yıla; enerji camı işleme kapasitesi ise 47 milyon m2/yıla ulaşmıştır.