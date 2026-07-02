Soho Giyim ve Enerji halka arz sonuçları açıklandı

Soho Giyim ve Enerji'nin halka arzına 667 binin üzerinde yatırımcı katılırken, satışa sunulan paylara 1,23 kat talep geldi. Halka arzın büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Soho Giyim ve Enerji'nin halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin paylarına yatırımcılardan yoğun ilgi gelirken, halka arza toplam 667 bin 160 yatırımcı katıldı.

Açıklanan sonuçlara göre, halka arzda satışa sunulan paylara 1,23 kat talep geldi. Halka arz kapsamında 100 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirilirken, işlemin toplam büyüklüğü 1,5 milyar TL oldu.

Böylece Soho Giyim ve Enerji, son dönemde yatırımcı ilgisinin sürdüğü halka arzlar arasındaki yerini aldı. Halka arza katılan yatırımcı sayısı, bireysel yatırımcıların yeni halka arzlara olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte yatırımcıların fiyat performansını yakından takip etmesi bekleniyor.

Talep satışa sunulan payların üzerine çıktı

Halka arz verileri, yatırımcı talebinin satışa sunulan pay miktarını aştığını gösterdi. Toplam talep, halka arz edilen payların 1,23 katına ulaşırken, bu durum halka arza yönelik ilginin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Öte yandan, halka arz büyüklüğünün 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi, işlemi yılın dikkat çeken halka arzlarından biri haline getirdi.