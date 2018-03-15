Şok Marketler'den halka arz başvurusu

Gözde Girişim, Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yaptı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 14 Mart 2018 tarihinde izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.



Halka arza ilişkin hazırlanan ve SPK'nın incelemesine sunulan taslak izahname, Şok Marketler'in ve Garanti Yatırım'ın internet sitelerinde ilan edilecektir."

Şok Marketler'in halka arzı için Kurul'un taslak izahnameyi onaylaması bekleniyor.



Şirketin sermayesinin yüzde 50'si Turkish Retail'e, yüzde 39'u Gözde Girişim'e, yüzde 10'u Templeton'a ait. Diğer pay sahiplerinin ise toplamda yüzde 1'lik payı bulunuyor.