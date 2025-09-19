SPK'dan yeni bülten: 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/49 sayılı bülteninde, halka açık altı şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

1. Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA)

Mevcut sermaye: 72.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli

1. a) Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket), 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, toplam 80.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Raşit KURU’ya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatının, Raşit KURU için 13,61 TL’den ve Prosedür çerçevesinde tespit edilecek baz fiyattan düşük olmamak üzere belirlenmesi,

b) Belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Mevcut sermaye: 101.125.612 TL

Satış türü: Tahsisli

2. a) Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (Şirket), 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 101.125.612 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, toplam 250.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve AG Girişim Holding AŞ’ye halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatının 17,86 TL’den ve Prosedür çerçevesinde tespit edilecek baz fiyattan düşük olmamak üzere belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylardan satın almak isteyen Şirket ortaklarından Kurul Karar tarihi itibariyle ortaklık payı bulunanların, sermaye payları oranında 2 iş günü süreyle, payların satış işlemine aracılık edecek kurumun merkezine başvurmak suretiyle pay bedellerini belirtilecek hesaba yatırarak tahsisli sermaye artırımına iştirak edebilmelerine karar verilmiştir.

3. Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM)

Mevcut sermaye: 150.000.000 TL

Yeni sermaye: 375.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 225.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %150





4. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)

Mevcut sermaye: 45.000.000 TL

Yeni sermaye: 350.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 305.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %677,77777





5. Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)

Mevcut sermaye: 455.000.000 TL

Yeni sermaye: 2.500.000.000 TL

Bedelsiz artırımı: 2.045.000.000 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %449,45054





6. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

Mevcut sermaye: 263.216.902,96 TL

Yeni sermaye: 1.316.084.515,80 TL

Bedelsiz artırımı: 1.052.867.612,84 TL (iç kaynaklardan)

Artış oranı: %400







