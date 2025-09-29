Tarihe geçecek dev satış: Hissedarlar, hisse başına 210 dolar alacaklar

ABD'li video oyun devi Electronic Arts (EA), Suudi Arabistan Yatırım Fonu PIF, Silver Lake ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'ın CEO'su olduğu Affinit Partners'tan oluşan üç yatırımcının şirketi 55 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Electronic Arts Inc. tamamı nakit bir işlemle, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'tan oluşan bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından satın alınmak üzere kesin bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamaya göre işlem, EA'in eğlencenin geleceğini inşa etmek için inovasyon ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayacak.

Şirketin açıklamasına göre bu işlem, oyun sektöründe bugüne kadar yapılan en büyük nakit take-private (halka açık bir şirketin borsadan çıkarılarak özel bir şirket haline getirilmesi) yatırımı olarak tarihe geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Battlefield, The Sims ve Madden NFL’in yapımcısının hissedarları hisse başına 210 dolar alacak. Açıklamaya göre bu rakam 25 Eylül 2025'teki 168,32 dolarlık kapanış fiyatından yüzde 25 daha yüksek. Bu miktar ayrıca, EA'nın 14 Ağustos 2025'teki 179,01 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini de aşıyor.

CNBC'de yer alan habere göre; EA hisseleri bugün %5 yükseldi. Wall Street Journal’ın şirketin özel sektöre açılmak için anlaşmaya yakın olduğunu bildirmesinin ardından hisseler geçen Cuma günü yaklaşık %15 değer kazanarak 193,35 dolardan kapanmıştı.

"Teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz"

Electronic Arts Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Andrew Wilson sitesinden yaptığı resmi açıklamada, "İleriye dönük olarak, eğlence, spor ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edecek, yeni fırsatların kilidini açacağız. Ortaklarımızla birlikte, gelecek nesillere ilham verecek dönüştürücü deneyimler yaratacağız. İnşa ettiğimiz gelecek hakkında her zamankinden daha fazla enerji doluyum" dedi.

EA Yönetim Kurulu Baş Bağımsız Direktörü Luis A. Ubiñas, "Yönetim Kurulu, bu fırsatı dikkatlice değerlendirdi ve hissedarlar için cazip bir değer sunduğu ve tüm paydaşların menfaatine olduğu sonucuna vardı" dedi. "Bu işlemin, hissedarlarımıza anında ve kesin nakit değeri sunarken, EA'in eğlencenin geleceğini tanımlayan toplulukları ve deneyimleri inşa etmeye devam etme yeteneğini güçlendirmesinden memnunuz."

Silver Lake CEO’su Egon Durban, EA’nın “etkileşimli eğlencede küresel lider” olduğunu belirterek şunları kaydetti: “CEO Andrew Wilson yönetiminde EA gelirini ikiye katladı, FAVÖK’ünü üçe katladı ve piyasa değerini beş kat artırdı. EA’nın geleceği son derece parlak; büyümeye ve küresel ölçekte inovasyona büyük yatırımlar yapacağız.”

Affinity Partners CEO’su Jared Kushner ise EA’nın “dünyanın en iyi yönetim ekiplerinden birine” sahip olduğunu belirterek, “EA’nın çocukluğumdan beri oynadığım oyunlarını şimdi çocuklarımla birlikte oynamak büyük bir mutluluk. Bu yolculuğun nereye gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

CEO görevine devam edecek



EA Yönetim Kurulu tarafından onaylanan işlemin, mali yıl 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlemin tamamlanmasının ardından, EA'in merkezi Redwood City, Kaliforniya'da kalmaya devam edecek ve CEO olarak Andrew Wilson tarafından yönetilmeye devam edecek.

EA'NIN PORTFÖYÜNDE NELER VAR

EA, 2025 mali yılında 7,5 milyar dolar gelir elde etti. Şirket; EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Dragon Age™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ ve F1® gibi dev markalara sahip.