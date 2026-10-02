Lizbon yolcusu 5 girişim yola çıkıyor

Türkiye’nin girişimcilik ve teknoloji ekosistemi, son yıllarda teknoloji odaklı şirketlerin aldığı yatırımlar, yurt dışına açılan girişimler ve global pazarlarda elde edilen başarılarla birlikte uluslararası görünürlüğünü artırıyor. Girişimlerle kurumsal şirketleri bir araya getiren PitGrowth, global bir platform olarak kurguladığı Global 5 programıyla seçtiği girişim şirketlerini Web Summit Lisbon 2026’ya götürüyor. Şirketler Web Summit Lizbon’da yer alarak uluslararası yatırımcılar, kurumsal şirketler ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelecek.

“Türkiye’den çıkan girişimlerin dünya sahnesinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz”

Girişimcilik ekosisteminin yetkinliğini sadece ülke sınırları içerisinde değil dünya çapında görünür kılmayı hedeflediklerini belirten PitGrowth Kurucu Ortağı Özkan Yağız: “Uzun uğraşlar sonucu Global 5 programımız aracılığıyla belirlediğimiz girişimleri Web Summit Lisbon’a götürüyoruz. Seçtiğimiz şirketlerin uluslararası pazarlarda da büyüyebilecek güçlü bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Bu potansiyelin dünya ile daha fazla buluşması, şirketlerin kendilerini global ölçekte anlatabilmeleri ve uluslararası bağlantılar kurabilmeleri açısından Web Summit Lisbon 2026 birçok avantaj sağlıyor. Son bir yılda, kurumsal şirketlerle iş birliği kurmak isteyen teknoloji girişimlerinden PitGrowth platformuna gelen talep beş katına çıktı. Bu ilgi, girişimlerle kurumlar arasındaki bağlantıları güçlendirmeye ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Adil, eşitlikçi ve titiz bir eleme süreci geçirdiklerine dikkat çeken Yağız: “Programa 70 şirket başvurdu. Seçim; ürün olgunluğu, uluslararası pazar potansiyeli ve kurumsal müşteri referansları değerlendirilerek yapıldı. Değerlendirmede şirketlerin farklı sektörlerden ve farklı gelişim aşamalarından olmasına dikkat edildi; erken aşamada olan ekipler de listede yer aldı. Web Summit Lisbon 2026’da yatırımcılar, kurumsal şirketler, potansiyel müşteriler ve farklı pazarlardan girişimlerle bir araya gelmesi, yeni bağlantılar ve iş birlikleri geliştirmesi açısından önemli bir fırsat sunacağına inanıyoruz” dedi.

Kim Bu Şirketler

aila: Humion Teknoloji tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli kişisel yaşam asistanı. Geleneksel sohbet botlarının ötesine geçerek kullanıcı adına gerçek dünyada aksiyon alıyor. Restoran rezervasyonlarından etkinlik, ulaşım ve diğer günlük hizmetlere kadar sosyal yaşamın farklı ihtiyaçlarını tek bir sohbet üzerinden yönetiyor.

Flowla: Satış ekipleriyle müşterilerini ortak dijital çalışma alanlarında buluşturuyor. Satıştan ürünün kullanıma alınmasına ve sözleşme yenilemeye uzanan süreçlerde içerikleri, aksiyon planlarını ve iletişimi bir araya getiriyor. Yapay zekâyla ekiplerin sonraki adımları yönetmesine yardımcı oluyor.

Forg3t Protocol: Yapay zekâ sistemlerinin öğrendiği belirli bilgilerin güvenli biçimde unutturulmasına, sonucun doğrulanmasına ve sürecin denetlenebilir kanıtlarla kayıt altına alınmasına odaklanıyor. Kurumların hassas veriler için silme ve unutturma süreçlerini yönetmesine, doğrulamasına ve gerektiğinde kanıtlamasına yardımcı olan altyapılar geliştiriyor.

Ming: İnsan kaynakları süreçlerini ve kurum içi iletişimi çalışan deneyimiyle birleştiriyor. Beyaz ve mavi yaka ekiplerin ortak bir dijital platform üzerinden şirket süreçlerine ve iletişime katılmasını destekliyor.

SilentBolt: Kurumların internete açık dijital varlıklarını keşfediyor, güvenlik açıklarını tespit ediyor ve bulguları risk düzeyine göre önceliklendiriyor. Yapay zekâ destekli analiz ve güvenlik iş akışlarıyla ekiplerin hangi risklere odaklanacağını belirlemesine yardımcı oluyor.