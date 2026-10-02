TCMB, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5’e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5’e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.

2.10.2026 13:59:190
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TCMB, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5’e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınır��nın yüzde 5’e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.

TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu internet sitesinde yayımlandı.

Bankanın makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığı belirtilen duyuruda, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5’e yükseltildiği, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının da düşürüldüğü bildirildi.

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