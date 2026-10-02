Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişlerin bir nebze geri çekilmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerle pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artışla 629,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 10.458 puanda işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 25.033 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,27 artışla 50.361 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 kazançla 7.864 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 artışla 19.055 puanda bulunuyor.

Avrupa borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişlerin düne göre bir nebze geri çekilmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerin öncülüğünde pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında gözler bugün Avro Bölgesi enflasyon verisinde olacak. Bölgede tüketici fiyatlarının 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,7'ye çıkması bekleniyor.

İngiltere'de de kamu borcuna ilişkin endişeler öne çıkıyor. Ülkede 28 Ekim'de yeni bütçenin açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) Başkanı Christine Lagarde, ESRB'nin 10. Yılı Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıların finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmesi gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 52,9 puana çıkarak son 52 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel yakıt ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif olarak bir teklif götürdü.

Teklif, AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli biçimde dizeli piyasaya sürmelerini öngörüyor. Bu kapsamda, AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istendi.

Diğer taraftan, AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında İngiltere'nin yeniden AB üyeliğine ilişkin, AB ve İngiltere arasında çeşitli konularda devam eden teknik görüşmeler bulunduğunu ve AB'nin farklı alanlarda ilerleme kaydetmeye kararlı olduğunu belirterek İngiltere'nin AB'nin yakın ve değerli bir ortağı olduğunu ifade etti.

Ujvari, "Elbette bundan sonraki süreçte AB ile ilişkisini nasıl geliştirmek istediğini ortaya koymak İngiliz hükümetinin görevidir. Biz de ortaya koyabileceği seçenekler konusunda görüşmeye ve temas kurmaya açık olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Avrupa sağlam kalırsa, Ukrayna da sağlam kalır"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münster'deki Westfalya Barış Ödülü'nün NATO'ya verilmesi dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, ülkesinin sendelemesi durumunda Avrupa'nın, Avrupa'nın da sendelemesi halinde Ukrayna'nın sendeleyeceğini söyledi.

Merz, Avrupa'nın ve Almanya'nın kararlı durması halinde Ukrayna'nın da ayakta kalacağını belirterek, "Biz sağlam durursak Avrupa sağlam kalır. Avrupa sağlam kalırsa, Ukrayna da sağlam kalır." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın yeni bir büyük güçler politikası dönemine girdiğine işaret eden Merz, transatlantik ortaklığın yeniden güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.