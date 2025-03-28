“Temkinli iyimser bir dönemdeyiz”

Talip Yılmaz

Borsanın yılın ilk çeyreğinde temkinli iyimserlik içinde olmasını öngören TEB Yatırım Genel Müdürü SELIM YAZICI, direnç noktası olarak yukarıda 11.000 seviyesine dikkat çekiyor. TL ağırlıklı bir portföy dağılımı öneren Yazıcı, model portföylerinde hisse olarak Aselsan, BİM, CCİ, Enka, Ford Otosan, Garanti BBVA, Migros, Turkcell, THY ve Ülker’i tavsiye ettiklerini söylüyor.

orsa İstanbul, 2025 yılına olumlu tarafta başladı. BİST100 Endeksi’nde yeniden 10.000 seviyesinin üzeri test ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne girmiş olması, enflasyondaki yavaşlama ve banka hisselerindeki momentum piyasaya destek oluyor. Ayrıca BİST50 hisselerinde açığa satış kısıtlamasının kaldırılmasıyla borsaya yabancı ilgisinin artması bekleniyor. Küresel piyasalardaki olumlu seyrin de Borsa İstanbul tarafında yukarı eğilimi desteklediği görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladıktan sonra gümrük tarifeleri konusunda müzakereci olacağına işaret etmesi, küresel piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratıyor. Dolar endeksi ve tahvil faizleri gevşiyor, ABD’de teknoloji hisselerindeki alışlar ve güçlü gelen büyük banka bilançolarının da desteğiyle ABD endeksleri öncülüğünde küresel hisse piyasaları yükseliş eğiliminde. Böyle bir ortamda 2025 yılına giriş yaptık. TL varlıkların daha ön planda kalmaya devam edeceği bir sürecin bizi beklediğini söyleyen TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ile piyasa öngörülerini ve yatırım stratejilerini konuştuk. Temkinli iyimserlik mesajı veren Yazıcı, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Önemli gündem başlıkları neler? Endeks ilk çeyrekte nerede olur?

Yılın ilk çeyreğinde BİST üzerinde içeride enflasyonun seyri, reyting şirketlerinden gelecek değerlendirmeler, Türkiye kredi risk priminin gelişimi ve bilançolar etkili olacak. Küresel taraftaysa Trump politikaları, FED faiz beklentileri, BoJ tarafında sıkılaştırma adımları, jeopolitik gelişmeler ve bunların küresel piyasalara etkileri takip edilecek. BİST’in yılın ilk çeyreğinde temkinli iyimserlik içinde olmasını öngörüyoruz. BİST100 Endeksi’nde 10.500-11.000 bandı test edilmeye çalışılabilir.

TEB Yatırım’ın model portföyünde hangi hisseler var? Hangi hisseleri öneriyorsunuz?

Model portföyümüzde Aselsan, BİM, Coca- Cola İçecek, Enka, Ford Otosan, Garanti BBVA, Migros, Turkcell, THY ve Ülker hisseleri var. Düşen politika faizinin bankaların orta vadede kârlılıklarına olumlu yansıyacağını düşünsek de gerek kısa vadedeki belirsizlikler gerek son dönemde bankacılık endeksindeki kuvvetli seyir, bu sektörde seçici olmamıza sebep oluyor. Bu sektörde tercih ettiğimiz hisse Garanti BBVA. Devam eden savunma sanayi yatırımları ve bölgemizdeki jeopolitik hassasiyetler nedeniyle savunma sanayinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu temaya en uygun şirket Aselsan. Perakende ve telekom hisselerinin önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde gıda ve içecek sektörü de mevcut konjonktürden pozitif etkilenebilir. Bu sebeple BİM, Coca Cola içecek, Migros, Turkcell ve Ülker’i portföyümüze ekledik. Güçlü bilanço yapıları ve bölgesel avantajları sebebiyle Enka, Ford Otosan ve THY’yi portföyümüzde bulunduruyoruz.

TCMB, faiz politikasında nasıl hareket eder? İlk çeyrek sonunda politika faizi ne olur?

Merkez Bankası’nın enflasyonun seyrine göre faiz politikasını belirlemesini öngörüyoruz. Enflasyonda son aylarda gözlenen yavaşlama Merkez Bankası’nın yılın ilk çeyreğindeki iki toplantıda da faiz indirimlerini sürdüreceğini gösteriyor. Bu paralelde yüzde 47,5’ten yüzde 42,5 seviyesine geri çekilme görebiliriz.

Dolar/TL’de yılın ilk çeyreğinde beklentiniz ne? İyi-kötü senaryonuz nedir?

Trump’ın başkanlık görevine başladıktan sonra tarifeler konusunda müzakereci bir tutum içine girmesi dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizlerinde gevşemeye neden oluyor. FED tarafındaysa ABD’de beklentinin altında kalan aralık ayı çekirdek enflasyon rakamları sonrasında, bu yıl için tek olan faiz indirimi beklentisi ikiye yükseldi. DXY’deki hareketler yıl boyunca gelişmiş ve gelişen ülke kurları üzerinde. Dolayısıyla TL üzerinde önemli ölçüde belirleyici olmaya devam edeceği söylenebilir. Ayrıca içeride enflasyon beklentileri ve yurt dışından fon akımları da kurlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. TL’de son aylarda gördüğümüz eğilimin yılın ilk çeyreğinde de korunması beklenebilir. Yukarıda 36 TL direnci bulunuyor.

Yatırımcı 2024 yılında altında reel olarak kazanç sağladı. Bu yıl nasıl bir seyir bekliyorsunuz?

Ons altın fiyatı geçen aralık ayında yaşanan düzeltme sonrasında ocak ayına yükselişle başladı. Burda ağırlıklı DXY ve tahvil faizlerinde yaşanan gevşemenin etkili olduğunu görüyoruz. Teknik olarak ons fiyatında 2024 yılındaki 2.790 dolar zirve seviyesine doğru yeni bir hareketlenme gözleniyor. Bununla birlikte ons altın fiyatı, 2024 yılını yüzde 30 dolayında yükselişle kapattı. Ons fiyatındaki yükselişte 2024 yılı boyunca daha çok jeopolitik gelişmelerin, ABD başkanlık seçimleri sürecinde yaşanan belirsizliklerin, Çin başta olmak üzere büyük merkez bankalarının alışlarının etkili olduğunu takip ettik. Merkez bankalarının alışları talep tarafını desteklemeye devam etse de 2024 yılında dolar bazında güçlü yükselişten sonra 2025 yılında altında yukarı hareket daha sınırlı olabilir. İçeride gram altın fiyatı üzerinde ons fiyatı ve dolar kuru etkili oluyor. Gram altın fiyatı ons fiyatının, dolar kuru ile çarpılması ve çıkan sonucun ons miktarına bölünmesiyle hesaplanıyor. Dolayısıyla yılın ilk çeyreğinde gram altın üzerinde daha çok ons fiyatındaki hareketler belirleyici olacaktır.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payında ne zaman artış eğilimi görülür?

Düşen faiz, BİST50 hisselerinde açığa satış yasağının kalkması, swap piyasalarının normalleşmesi gibi gelişmeler, yabancıların ilgisini artırabilir. Ancak yabancıların paylarının artması için şirketlerin kârlılıklarının tekrar büyüme trendine girmesi ve gelişmekte olan piyasalara fon akışlarının hızlanması, önemli kriterler olabilir. Halka arzlarda yoğun bir yıl olur mu? Halka arzların piyasaya etkisi ne olur? Halka arzlara talebi belirleyecek en önemli koşul, piyasanın likiditesi olacaktır. Başarılı geçecek halka arzlar daha sonraki arzlara ilgiyi artırabilir.



TEB YATIRIM’IN 2025 AJANDASI



Müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için buyılın başında yeni sanal asistanımız WİZBO’yu devreye aldık.

Müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Bu ürün yelpazemizi 2025 yılında daha da genişletmiş olacağız.

Dijital kanallarda, sosyal medyada daha aktif olmaya devam edeceğiz.







“TL VARLIKLARA AĞIRLIK VERİLEBİLİR”



BORSADA YUKARI MEMONTUM Yılın ilk çeyreğinde portföylerde hisse, bono, mevduat olmak üzere TL varlıklara ağırlık verilebilir. Merkez Bankası’nın faiz indirimi, Türkiye’nin kredi risk primi ve kredi notundaki iyileşmelerle küresel hisse piyasalarındaki olumlu seyir Borsa İstanbul’daki yukarı momentumun korunmasını sağlayabilir. Yüzde 35 hisse, yüzde 25 TL mevduat ve yüzde 25 tahvil-bono tercih edilebilir. Geri kalan pay ise yüzde 10 döviz ve yüzde 5 altın tutulabilir.



ÇEŞİTLENDİRİLEBİLİR Merkez Bankası’nın faiz indirimine rağmen TL faizlerde cazibe devam ediyor. Bundan dolayı portföylerde TL mevduat yılın ilk çeyreğinde yine yüksek oranda tutulabilir. Merkez Bankası’ndan gelecek yeni faiz indirimleri tahvil ve bono getirilerini olumlu etkileyeceğinden tahvil ve bono ağırlığı da portföylerde yüksek tutulabilir. Portföyü çeşitlendirme açısından altın ve yabancı paralara da portföylerde bir miktar yer verilebilir.



RİSKLERE DİKKAT Jeopolitik gelişmeler, Trump’ın uygulamaya alacağını söylediği tarifeler, küresel piyasalarda zaman zaman yaşanan dalgalanmalar, içeride enflasyon tarafında beklentilerden yaşanabilecek sapma riskleri dikkate alınırsa yine temkinli olunması ve portföy tercihlerinin bu çerçevede yapılması doğru olacaktır.











