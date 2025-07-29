Tüpraş Moody's kredi notunu duyurdu

Tüpraş'tan bugün (29 Temmuz) KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service (Moody's) tarafından, 25 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "B1"den "Ba3"e yükseltilmiş, ülke görünümü ise "Durağan" olarak değiştirilmiştir.

Bu gelişmeyi takiben Moody's tarafından şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "Ba3"ten "Ba2"ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir.