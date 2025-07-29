Türk Hava Yolları Moody's kredi notunu duyurdu

Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ortaklığımızın Ba3 seviyesindeki kredi notunu bir kademe artırarak Ba2 seviyesine yükseltmiştir. Not görünümünü de Durağan olarak güncellemiştir.

Moody's ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu Ba3'ten Ba2'ye ve JPY cinsi A tipi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu da Ba2'den Ba1'e yükseltmiştir.











