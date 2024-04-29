“Yabancı ilgisiyle yeni zirveler bekliyoruz”

Talip Yılmaz

Borsa, TL bazında tarihi yüksek seviyelerini test ediyor. Bu süreçte Ortodoks politikalara dönüş ve yabancı yatırımcının tekrar artan ilgisine vurgu yapan Azimut Portföy Genel Müdürü MURAT SALAR, “Yabancı ilgisinin devamıyla birlikte borsada yeni zirveler bekliyoruz”diyor. Salar’la piyasalara yönelik yeni dönem beklentilerini konuştuk...

2024’te piyasaları ve BİST’i etkileyecek en önemli yurt içi ve yurt dışı faktörler, gündem maddeleri neler olacak?

Piyasalar, iç tarafta 2023’ün ikinci yarısında ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu dezenflasyon ve makro ihtiyati tedbirlerin sonuçlarını takip edecek. Enflasyon gelişimi ve buna bağlı halihazırda çok yönlü olarak uygulanan sıkılaşma politikalarının gelişimi, ekonomik veriler arasında en öncelikli olacak başlıklar olacak. Radikal kararlarla gerçekleştirilen faiz artırımlarının olumlu yansımalarını 2024’te görmeye başlayacağımızı tahmin ediyoruz. Global tarafta ise benzer şekilde başta enflasyon ve büyüme olmak üzere makro verilerin gelişmiş ülkelerdeki seyri ve yine aynı ülke merkez bankalarının gevşeme yönünde atabilecekleri adımlar ve bu adımların zamanlaması ve büyüklükleri tartışılacak.

Yerel seçimlere kadar BİST-100 endeksi nerede olur? Kâr satışları mı gelir yoksa yeni zirveler mi test edilir?

Borsa İstanbul’da yakın zamanda yaşanan ralli, BİST-100 endeksini dolar bazında tekrar 3,1 seviyelerine taşıdı. Önemli bir hareket oldu. Bu hareket, ekonomi yönetimi ve uygulanan politikalara olan güvenin bir yansıması. Ortodoks politikalar konusunda gösterilen irade, yabancı yatırımcıların da Türk hisse senetlerine olan iştahını artırdı. Son yıllarda hiç görmediğimiz bir yabancı ilgisiyle karşı karşıyayız. Endeksin yerel seçimlere 9.500-10.500 aralığında gireceğini tahmin ediyoruz.

Seçimlerden sonra piyasalar yukarı hareketine devam eder mi? Bu ilgi sürer mi?

Yerel seçimlerin sonrasında özellikle yılın ikinci yarısında, enflasyonda elde edilebilecek kazanımlarla endeksin yeni zirveleri test etmesini bekleriz. Ancak sert yükselişlerin hazmedilmeye ihtiyacı var. Arada düzeltmelerin olabileceğini de unutmamak lazım. Perakende sektörü başta olmak üzere yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek derinlikteki şirketlerin, 2024 yılında ön plana çıkmasını bekleriz.

Mart sonuna kadar dolar/TL nerede olur? Kurda son dönemde ‘kontrollü’ bir yükseliş var. Bu ‘kontrollü seyir’ ilk çeyrekte devam eder mi? Yerel seçimlerden sonra kurda bir hareket bekliyor musunuz?

Kur tarafında, kontrollü bir süreç gözlemliyoruz. Kurun enflasyona geçişkenliği son yıllarda çok arttı. Bu sebeple orta vadeli programdaki enflasyon hedefine ulaşmaktaki en önemli verilerden biri, dolar kurunun seviyesi olacaktır. Bir yandan ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduattan çıkmak motivasyonu olduğu da düşünüldüğünde, zor bir denklem ortaya çıkıyor. Biz 2024 yılında TL’nin reel olarak değerleneceğini öngörüyoruz. Yıl sonunda dolar/ TL’nin 40 TL’nin altında olmasını bekliyoruz.

TCMB, şubat toplantısında politika faizini sabit tuttu. Bu yıl faiz artışlarına devam edecek mi? Ne zaman faiz politikasında düşüş gözlenebilir?

2024 yılında bir beklenti, TCMB’nin yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlaması. Ben bu olasılığı biraz düşük görüyorum. O denli hızlı faiz indirim noktasına gelebileceğimiz kanaatinde değilim. Enflasyonda özellikle 3. çeyrekte baz etkisi sebebiyle düşüş olacak. Ancak enflasyonda yapısal düşüşü görmemiz ve enflasyonda vatandaşımızın beklentisinde düşüşün kolay olmayacağını zannediyorum. Şu andaki faiz seviyesi, özellikle yıllık bileşik olarak yüzde 50’nin üzerinde faiz bizi koruyacaktır. Daha fazla artışa şu aşamada gerek yok. Ancak indirim için henüz erken.

Bu dönemde ons altında neler bekliyorsunuz? Altın 2024’te güvenli liman olur mu?

Altın için 2024’ün iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz 2.200 dolar seviyelerinin üzerinde dengelenmesi yönünde. Portföylerde bulunmasını öneriyoruz.

Yatırımcının son dönemde en çok tercih ettiği yatırım fonları hangi türler oldu? 2024’e ne tarz yatırım fonları damga vuracak?

Türkiye de yatırım fonu sektörü ciddi ivme kazandı. 10 yıl öncesinde çok ağırlıklı olarak para piyasası fonlarından oluşan sektör, halihazırda ağırlığını nitelikli fonlara yönlendirmiş vaziyette. Hisse senedi fonları, döviz fonları ve serbest fonlar yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz.



“HALKA ARZLAR YENİ YATIRIMCI ÇEKTİ”



“Halka arzlar son dönemin popüler konusu. Türkiye de o zamanki ismi İMKB, bugün BIST olan yapının kurulması 1986 yılına uzanır. Kuruluşundan itibaren yaklaşık 34 yıl boyunca toplamda 1 milyon olan yatırımcı sayısı son 3 yılda 8,5 milyona kadar çıktı. Bunun sebebiyse halka arzlar. Özellikle küçük yatırımcılar açısından ek bir gelir kaynağı haline geldiği için borsaya olan bu ilginin, uzun zaman bu haliyle sürmesini beklemem. Hiçbir şirket sermayedarı, hissesini değerinden düşük bir biçimde halka arz etmek istemez. O sebeple halka arzlarda fiyat beklentisi oluştururken bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu sistem sürdürülemez.”



“YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ SÜRECEK”



“Borsa İstanbul için olumlu görüşümüzü koruyoruz. 2023 ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomi politikasının son derece rasyonel ve tutarlı olduğunu düşünüyoruz. Olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz. Kredi not artışlarıyla birlikte yabancı ilgisinde artışın hızlanması çok güçlü olasılık. Türkiye hisse senedi piyasasının önü açık.”











