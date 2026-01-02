Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (22-26 Aralık)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 283,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 236 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

2.01.2026 18:31:210
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (22-26 Aralık)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Aralık haftasında 283,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 236 milyon dolarlık DİBS ve 18,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Aralık haftasında 33 milyar 515,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Aralık haftasında 33 milyar 617,1 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 44 milyon dolardan 17 milyar 925,5 milyon dolara inerken, ÖST stokları ise 628,6 milyon dolar oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fenerbahçe bedelli sermaye artırımında rüçhan takvimi belli oldu

Fenerbahçe bedelli sermaye artırımında rüçhan takvimi belli oldu

Meysu Gıda halka arzında 5-6-7 Ocak’ta talep toplanacak

Meysu Gıda halka arzında 5-6-7 Ocak’ta talep toplanacak

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (31 Aralık)

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (31 Aralık)

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'dan 4 hisseye tedbir kararı geldi (30 Aralık)

Borsa İstanbul'dan 4 hisseye tedbir kararı geldi (30 Aralık)

Yorum Yaz