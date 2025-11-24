Yarın temettü dağıtacak 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (25 Kasım)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın.
Borsada yarın (25 Kasım) temettü dağıtacak 3 hisse şöyle:
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
ASELSAN bu yıl pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2025.
BOR ŞEKER A.Ş. (BORSK)
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 21 Kasım'da KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını bildirdi. Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım olacak.
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,3552172 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım olacak.