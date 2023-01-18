Yukarı hareket devam edecek

Talip Yılmaz

Son dönemde borsa, yaşanan düzeltmelere rağmen rekor üzerine rekor kırıyor, yukarı hareketini devam ettiriyor. Yüksek enflasyon ortamında hisse senedinin en iyi yatırım aracı olduğunu söyleyen Azimut Portföy Genel Müdürü MURAT SALAR, “Mevcut şartlarda yatırımcılar açısından tasarrufları korumanın yegane yolu Borsa İstanbul gibi görünüyor. Bu nedenle hareketin devamını bekliyoruz” diyor. Salar, portföylerde yüzde 50 oranında hisse önerisinde bulunuyor.

Dünyada gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarında ayrışma artarak devam ediyor. ABD Merkez Bankası, başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına davam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın büyüme modeli çerçevesinde aldığı faiz indirimi aksiyonu söz konusu. Geçen ay da politika faizi yüzde 11,50 seviyesine çekildi. Yaşanan süreçte, döviz, altın, gayrimenkul olmak üzere borsa açık ara öne çıkan yatırım aracı oldu. Yaklaşık 75 milyar TL portföy büyüklüğünü yöneten Azimut Portföy’ün genel müdürü Murat Salar, yüksek enflasyonun sürmesinin beklendiği süreçte hisse senedinin öne çıkmaya devam edeceğini söylüyor. Türk yatırımcısının alternatifsiz kalmasının etkilerine dikkat çeken Murat Salar ile piyasaları ve yatırım stratejilerini konuştuk:

Son dönemde piyasalarda yaşanan ralliyi nasıl yorumluyorsunuz?

Borsa İstanbul’da son dönemdeki yükselişin ana teması Türk yatırımcıların alternatifsiz kalması. Düşük TL faiz getirisi, kurda son dönemde görülen yatay seyir, altın başta olmak üzere geleneksel yatırım araçlarının getirilerindeki tatminsizlik ve yerli bireysel yatırımcıların geçtiğimiz yıllarda sıklıkla rağbet ettiği kripto paralardaki negatif seyir, Borsa İstanbul’u neredeyse tek yatırım aracı konumunda bıraktı.

Yılın son döneminde piyasaları etkileyecek, gündemdeki konu başlıkları nedir?

Borsa İstanbul’un alternatifsiz kalması temasının, seçime kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu bizim baz senaryomuz. Dolayısıyla içeride verilerden veya gelişmelerden bağımsız bir fiyatlama döneminde olduğumuzdan çok fazla etken olabilecek bir gelişme beklemiyoruz. Yurt dışı daha baskın olacaktır. FED’in faiz artışlarına 2023 başlarında son vereceğini düşünüyoruz. Bu durum da piyasalarda tekrar riskli varlıklar için olumlu bir dönem yaratacaktır. Global piyasaların, 2023’te 2022 yılına göre daha pozitif olacağı görüşündeyiz.

Yıl sonuna kadar portföy dağılımı nasıl olmalı? Yatırımcıya ne tavsiye ediyorsunuz?

TL sabit getiri yatırımlarını mevcut enflasyon seviyelerinde önermiyoruz. Defansif olmak ve portföy çeşitlenmesi için sınırlı bir miktar ÖST yatırımı ve yine bir miktar dövizi, Euro cinsinden portföylerde bulundurmayı tavsiye ederiz. Portföyün, ağırlıklı olarak yerli hisse senedi ve bir miktar altın kompozisyonu ile oluşturulması bize göre iyi bir yapı. Buna göre yüzde 50 hisse, yüzde 15 döviz, yüzde 15 ÖST ve yüzde 20 altın dağılımı öneriyoruz.

Borsada yıl sonu endeks beklentiniz nedir? Ralli hareketi devam eder mi?

Mevcut şartlarda Türkiye’de yaşanmakta olan yüksek enflasyonist ortamda yatırımcılar açısından tasarrufları korumanın yegane yolu Borsa İstanbul gibi görünüyor. Bu nedenle hareketin devamını bekliyoruz. Türk hisse senetleri mevcut seviyelerinde halen cazip. Yıl sonu için endekste beklentimiz 4.500 direncinin de kırılabileceği yönünde.

Bu süreçte takip ettiğiniz hisse senetleri, hisse alım stratejisi nasıl?

Temel anlamda sanayi hisselerinin mali endekse nazaran daha iyi performans gösterebileceği bir döneme giriyoruz. Merkez Bankası’nın düşük faiz politikası ve seçim öncesi kredi kanallarında beklediğimiz genişlemeyle sanayi şirketleri, hem içeride görebileceğimiz ekstra büyüme hem de kredi desteğiyle canlanan ortamdan faydalanacaktır.

Yıl sonu dolar/TL tahmininiz nedir? Açıklar mısınız? TCMB politikaları kuru nasıl etkiliyor?

Hükümetin halen yürütmekte olduğu kur politikası, seçim sonuna kadar kurda önemli bir yükselişi hedeflememekte. Her ne kadar cari açığın milli hasılaya oranı yüzde 5 seviyesine ulaşmış ve cari açığın finansman kalitesi çok düşmüş olsa da 40 milyar dolarlık cari açığın 28 milyar doları net hata noksanla finanse edildi. Kurun mevcut seviyelerde yılı tamamlayacağını düşünüyoruz. Kurda düzeltmeyi 2023’ün ikinci yarısında bekliyoruz.

Gösterge faiz için yıl sonu beklentiniz nedir? TCMB faiz indirimlerine devam eder mi?

Merkez Bankası fonlama faiz oranını düşürüp bankalara ucuz fonlama imkanı yaratırken, diğer yandan regülasyonlar vasıtasıyla bankaların tahvil alımına yönlendirilmesi, asimetrik bir durum yaratıyor. Kredi faiz oranları yüzde 30-40 bandındayken bankalar bu kanalı tercih edemeyip neredeyse tek haneli seviyelerden devlet tahvili yatırımı yapıyor. Merkez Bankası’nın faiz oranı, piyasa açısından gösterge olmaktan uzaklaştı. Halihazırda uygulanan para politikası salt Merkez Bankası tarafından yürütülüyor. Bunun yanında BDDK ve diğer otoriteler de senkronize bir biçimde ekonomi politikasına entegre oldu. Bankaların tahvil yatırımı konusunda yönlendirilmeleri de bu politikanın bir parçası. Dolayısıyla enflasyondan kopuk ve suni de olsa mevcut politikanın etkisiyle geçici olarak tahvil faizlerinde aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz. Yıl sonunda gösterge faiz yüzde 12’nin altını görebilir.

Yıl sonunda gram altın nerede olur? Altın fiyatında nasıl bir hareket bekliyorsunuz?

Altının yavaş yavaş yatırım alanına girdiği kanaatindeyiz. FED’in faiz artırımlarının yan etkisi olarak resesyon olasılığının belirmesi, altını baskılayan faiz artış temposunun yavaşlayabileceğini düşündürüyor. Öte yandan dünya genelindeki likidite bolluğu altın miktarıyla kıyaslandığında, ons fiyatına bir miktar yükseliş gerekliliğini öngörüyoruz. Altın için yıl sonu beklentimiz 1.000-1.050 TL aralığı.



AZİMUT’UN A JANDASINDA NE VAR?



“75 MİLYAR TL’Yİ YÖNETİYORUZ” Ekim sonu itibarıyla SPK’ya raporladığımız yönetmekte olduğumuz varlık büyüklüğümüz 75 milyar TL’nin üzerinde. Yaklaşık 90 adet yatırım fonumuz var. Bir kısmı özel fonlar. Daha çok yüksek gelir ve ultra yüksek gelir segmentindeki müşterilere servis veriyoruz.



“BÜYÜME TRENDİMİZ SÜRÜYOR” Son 5 yıldır Azimut Portföy olarak önemli bir ivme kazandık. Türkiye’nin en hızlı büyüyen portföy yönetim şirketi unvanını farklı dönemlerde ve kategorilerde elde ettik. Büyümemizi ivmelendirmek için Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’da irtibat büroları açtık. Başka lokasyonlarda da hizmet ağları oluşturacağız. Yakın dönemde ayrıca girişim sermayesi tarafında adımlar atmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.











“HİSSE FONLARA İLGİ YÜKSEK”



“2022 yılında en gözde yatırım fonları, hisse senedi ağırlıklı fonlar oldu. Hem TL hem dolar hem de enflasyona karşı reel getiri sağlayabilen tek grup, hisse fonlar, bireysel yatırımcının teveccühüyle karşılaştı. Diğer yandan Liralaşma temasıyla bahar aylarından bu yana, kurumlar vergisi istisnası sağlanan TL ibareli ve yatırımlarını sadece TL cinsi enstrümanlara yapan fonlar da kurumların ilgisiyle ciddi büyüme gösterdiler.”











