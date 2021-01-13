Capital Economics: Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 7 TL

Capital Economics'in raporunda kurumun Türk Lirası'na ilişkin beklentileri yer aldı.

Raporda “Merkez Bankası’nın ortodoks politikalara dönüşü lirada ralliyi destekledi. Politikalara bağlı kalınması durumunda, ki bu yüksek ihtimal görülüyor, para birimindeki yükseliş devam edebilir. Dolar/TL ’de yıl sonu tahminimiz 7. Eğer bu gerçekleşirse 2012’den bu yana ilk kez yıllık değerlenme yaşamış olacak.” ifadesi yer aldı.

“Erdoğan’ın ekonomi politikaları konusundaki görüşlerinden vazgeçtiğini düşünmüyoruz." denen raporda, toparlanmanın ivme kaybetmesi, enflasyonun yüksek kalması ve liranın yeniden baskı altında kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ortodoks politikaların çalışmadığını hissedebileceği" savunuldu.

Buna göre kurumun yıl sonu dolar/TL tahmini 7 seviyesinde bulunuyor.